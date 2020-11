FRANCFORT (Allemagne), 13 juin 2005 (AFP) - Le titre du premier cimentier allemand HeidelbergCement s'envolait lundi matin à la Bourse de Francfort, après l'annonce d'une offre publique d'achat surprise d'un de ses grands actionnaires sur l'ensemble de l'entreprise.

Vers 08h30 GMT, le titre grimpait de 19,90% à 60,25 EUR sur un indice des valeurs moyennes M-Dax en hausse de 1,36%. Vendredi soir, le financier Adolf Merckle, qui contrôle directement 12,8% de HeidelbergCement et 10% supplémentaire indirectement, a lancé une offre d'achat non sollicitée sur le cimentier allemand via sa société d'investissement Spohn Cement.

M. Merckl propose 60 euros par action, soit une prime de quelque 20% par rapport au cours de clôture de soir. La tentative de M. Merckle pourrait bien aboutir, selon la presse allemande. Le premier actionnaire de HeidelbergCement est un groupe d'investisseur autour de la famille Schwenk, à laquelle M. Merckle est apparenté. Le pool détient environ 22% du capital.

Troisième actionnaire de HeidelbergCement, l'assureur Axa contrôle environ 10% du capital. Allianz a moins de 5% du capital. M. Merckle, qui n'a pas pour l'instant précisé ses intentions, souhaiterait retirer le cimentier de la cotation, selon la presse allemande.

Milliardaire et héritier de l'une des familles les plus riches d'Allemagne, l'homme d'affaires a des participations dans plusieurs sociétés. Il contrôle notamment le fabricant de génériques Ratiopharm.