PARIS, 30 juil 2004 (AFP) - L'action Saint-Gobain profitait vendredi du

relèvement de ses prévisions 2004 après de bons résultats au premier semestre, ainis que de nouvelles bien accueillies sur le front des litiges sur l'amiante aux Etats-Unis.



A 10H04 (08H04 GMT), Saint-Gobain prenait 0,80% à 40,41 euros, dans un marché en baisse de 0,40% à 3.629,11 points.

La banque Morgan Stanley salue des "résultats solides", soutenu par "l'efficacité du groupe et de meilleurs prix" et relève de 3% à 4% ses prévisions pour les 3 prochaines années et son objectif de cours à 51 euros contre 49, affirmant que Saint-Gobain est sa "valeur favorite dans le secteur" de la construction.

Saint-Gobain a révisé en hausse jeudi à 7% sa prévision de hausse de résultat d'exploitation 2004, à changes et périmètre constants, après avoir annoncé une hausse de 3,6% de son bénéfice net semestriel à 487 millions d'euros.

Hors plus-values de cession, le bénéfice net ressort à 510 M EUR, en hausse de 8,3% et le résultat d'exploitation a progressé de 6% à 1,258 md EUR.

Morgan Stanley souligne aussi "la décélération du nombre de litiges sur l'amiante, à la suite nouvelles lois plus restrictives" et calcule que "le coût total des litiges du premier semestre devrait s'établir à 29,7 millions d'euros", sur la base d'une moyenne de 2.700 dollars par litige.

Les provisions hors exploitation ont selon le groupe augmenté de 11 M EUR, à 135 M EUR, dont une charge de 50 M EUR pour les litiges liés à l'amiante chez la filiale américaine CertainTeed, qui fait face à 9.000 nouveaux litiges au premier semestre, soit cinq fois moins qu'à la même période de 2003.

Le nombre total de litiges en cours au 30 juin 2004 est en léger retrait par rapport au 31 décembre 2003, à 106.000 plaintes, contre 108.000 précédemment.

Le groupe n'a pas changé ses prévisions sur l'amiante et "la tendance sur ce point est au deuxième trimestre rassurante", avec une baisse du nombre de litiges, commente UBS.