PARIS, 18 avr 2005 (AFP) - Le titre Saint-Gobain était en forte baisse

lundi matin, affecté par le recul général du marché boursier, et amplifiant

les craintes des investisseurs sur la croissance économique en Europe et aux

Etats-Unis.

A 10H20 (08H20 GMT), le titre perdait 3,09% à 44,59 euros dans un marché en baisse de 2,01% à 3.951,16 points.

"Le titre Saint-Gobain est très sensible à l'environnement économique, et il accentue la baisse du marché, sur fond de révision des perspectives de croissance en Europe et aux Etats-Unis", commentait un courtier parisien.

Saint-Gobain réalise une part importante de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis, où le groupe est exposé à des plaintes en justice de victimes de l'amiante, et où les investisseurs craignent que l'activité économique ne ralentisse.

"La semaine passée, les marchés ont privilégié le scénario d'un ralentissement à venir de l'économie américaine dans le sillage du recul des prix du pétrole qui en serait le signe avant-coureur", commentait de son côté CIC.