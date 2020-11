Pour aider les citoyens européens à mieux connaître et

comprendre les enjeux du traité constitutionnel, la Commission européenne,

le Parlement européen et le Comité des régions invitent

les élus locaux, régionaux et nationaux de chaque Etat membre

de l'Union européenne à organiser des débats publics sur

le sujet. La répartition des débats, pour chaque Etat membre,

est affichée sur le site Internet dédié à l'opération

"1000

débats pour l'Europe".

Parallèlement, le débat avec les représentants de la société civile (partenaires sociaux, milieux économiques, organisations non gouvernementales, milieux académiques...) continue sur le site Internet de la Commission européenne, dans l'espace public "Futurum". Les internautes peuvent y déposer leurs commentaires sur l'ensemble du projet de Constitution européenne, les valeurs de l'Union, ses objectifs, les droits fondamentaux et la citoyenneté européenne, les compétences de l'Union, ses institutions, ses finances, l'Union et son environnement proche, l'appartenance à l'Union et les politiques de l'Union. De novembre à décembre 2003, le gouvernement français a invité tous ses concitoyens à donner leur avis sur le projet de traité constitutionnel, en participant à un forum de discussion sur le site du Premier ministre : Quelle constitution pour l'Europe ? Une synthèse des contributions des internautes est disponible

