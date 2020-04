Progressivement, les différents corps de métiers entament leur marche vers la digitalisation de leur activité. Le secteur du BTP fait depuis quelques années, des tablettes et des robots leurs compagnons de travail, cependant, certaines branches du secteur n’ont pas encore entamé cette démarche. L’entreprise Isia, filiale du groupe Elcia accélère sa transition et se dit prête, par la voix de son Directeur commercial a débuter cette transition numérique.

Roland Peyran, Directeur commercial de la société ISIA, éditrice de Diapason, l’ERP configurateur technique pour les Industriels Menuiserie, Store et Fermeture, annonce la digitalisation des ateliers des industriels des fabricants du secteur. Concrètement, cette digitalisation passe par la suppression de toutes les feuilles papiers que l’on retrouve dans les ateliers, comme par exemple « des ordres de fabrication ou des fiches de montage ». Ces papiers seront remplacés par des outils numériques comme « des tablettes ou tous autres supports numériques adaptés aux contraintes du poste atelier ».

Le numérique, une aide indispensable

Pourquoi s’équiper du numérique ? Bien plus qu’un effet de mode, cette transition permettrait aux menuisiers d’obtenir « l’information la plus sûre et la plus claire possible » afin de fabriquer ces menuiseries complexes sans trop de difficultés. Le second objectif de cette digitalisation réside dans la « proposition des indicateurs opérationnels pour le poste, l’îlot ou la chaîne de fabrication » et également dans la mise à disposition des actions de déclaration, comme par exemple la gestion du contrôle qualité ou l’échange d’informations entre divers postes.

Diapason, le nouveau produit du groupe Elcia est un premier pied à l'étrier de la digitalisation des ateliers. Cet outil permet aux industriels de « répondre aux exigences clients, tout en maîtrisant leur production, leurs délais de fabrication et de livraison, leurs marges etc… » Diapason est donc un outil de gestion digital. Dans les ateliers, chaque opérateur peut être ainsi guidé par un écran. Dans un premier temps, cet écran flashe le code barre placé sur la menuiserie et fournie les informations à l’opérateur. Les parties les plus difficiles à travailler apparaissent dès lors en couleur rouge. Ensuite, toutes les étapes produits sont déclarées via Diapason, cela permet de mieux percevoir l’avancent du produit et d’obtenir « la cadence à respecter », un atout pour la chaine de production.

Caib, une des entreprises utilisant Diapason a ainsi envoyé des retours positifs à Isia, notamment sur :

la diminution du temps perdu lié à la gestion du papier

un gain de temps à consacrer à des tâches à valeur ajoutée

la rigueur dans les process et flux de production

la supervision des tâches en temps réel.

Selon Roland Peyran, la digitalisation des processus a commencé « il y a quelques années chez les Industriels visionnaires ». La plupart des industriels vont aujourd’hui dans le sens du numérique, vers « l’usine 4.0 » dont le principe est de « connecter et lier chaque machine de l’atelier pour avoir des informations disponibles en temps réel et être en mesure de gérer et d’anticiper les aléas rapidement ».

J.B

Photo de une ©Adobe Stock