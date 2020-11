Des hommes et de la e-attitude

Les bonnes pratiques du développement durable en région urbaine

de Lyon passent par la promotion d'un système intégré de

transports collectifs, la contribution à améliorer les liaisons

entre les grandes villes en permetant leur contournement pour les trafics de

transit et la mise en cohérence des dispositifs d’aménagement

et d’urbanisme et les politiques de transports. Mais surtout, cette politique

serait sans effet, si elle n'était accompagnée d'une communication

vers les usagers... Un site portail pour pouvoir se déplacer ...

C’est dans un souci de coordination de l’offre transports que la RUL a initié en 2000 une démarche de partenariat entre les autorités organisatrices de transport collectif de la région urbaine. Dans un premier temps, ce projet a pour objectif de centraliser l’information nécessaire à l’usager pour la planification de son itinéraire. Au printemps dernier, cette volonté s’est concrétisée par la publication d’un guide d’information sous l’appellation MULTITUD’. Aujourd’hui, c’est sous la forme d’un site Internet que le concept est décliné. De par son principe de site-portail, le site MULTITUD’ a pour vocation de fournir des informations synthétiques à l’usager mais aussi « d’ouvrir des portes » vers les sources d’information de chacun des réseaux pour permettre à l’utilisateur de trouver les renseignements plus détaillés qu’il souhaite. En tant que site d’information dite « multimodale », le site MULTITUD’ met par ailleurs l’accent sur toutes les informations permettant à l’utilisateur de combiner au mieux les différents modes de transport existant et de profiter ainsi de leur complémentarité. Il s’agit notamment :

- d’informations relatives aux points de correspondance importants (lignes de desserte et services disponibles sur place)

- de renseignements sur les parcs-relais

- d’indications quant aux lignes de transport desservant les principaux lieux publics depuis les gares avoisinantes. Enfin, le site MULTITUD’ permet de se tenir informé sur tous les services de transports en commun de la région urbaine en centralisant des éléments d’actualité (nouveautés, communiqués, ou informations diverses) propres à chacun des réseaux. Le concept MULTITUD’ est appelé à se développer. Un système de calcul d’itinéraires viendra en effet enrichir les fonctionnalités du site en permettant à l’utilisateur d’obtenir tous les détails de l’itinéraire qu’il souhaite effectuer (lignes empruntées, correspondances, temps de trajet, …etc). A moyen terme, c’est une véritable centrale de mobilité qui sera mise en place, et dans le cadre de laquelle d’autres types de services à l’usager sont envisageables (renseignements téléphoniques par exemple). Une initiative heureuse à suivre ....

Redacteur