Début mai, le CSTB a lancé une grande étude sur les usages d'internet dans le secteur de la construction. Basée sur une double approche, à la fois, quantitative et qualitative, cette enquête permet de mieux connaître les attentes des professionnels utilisateurs des services en ligne. Les entretiens menés en parallèle ont également livré des informations quant à l'impact du développement des NTIC dans le secteur.

En apparence, les professionnels de la construction se distinguent peu des autres utilisateurs d'internet. Comme eux, ils privilégient d'abord le courrier électronique (pour 36,8 % d'entre eux). Néanmoins, la recherche de documentation placée en seconde position (33,7 %) parmi les utilisations, occupe une place très importante.

La bonne nouvelle (pour notre rédaction) est la notoriété plus importante pour le web que pour la presse. En effet, il apparaît que la lecture des grands titres de la presse spécialisée n'apparaît pas plus régulière que la fréquentation des sites du secteur. Même lorsqu'ils jouissent d'une forte notoriété. Ainsi si 70% d'entre eux connaissent le nom du Major de la profession, moins d'un tiers déclarent le lire régulièrement et près de 10% le connaissent sans jamais le lire.

Autre enseignement, la bienveillance à l'égard des services payants. Il semble, au regard de l'étude qualitative, que le développement de services et de contenus payants sur Internet, ne soulève pas de fortes oppositions. Presque la moitié des personnes interrogées s’y montrent plutôt disposés, même si elles formulent des réserves ou y mettent des conditions préalables. On note d'ailleurs que ce principe est déjà acquis dans 20% environ des entreprises dont les salariés ont été interrogés.

L'idée que l'information a forcément un coût donc un prix, exprimée à plusieurs reprises dans les entretiens est d'ailleurs corroborée par les résultats du sondage. L'analyse des entretiens a permis, notamment, de classer les différents freins au développement des services payants.

Premier obstacle, les problèmes transactionnels sont particulièrement sensibles dans les grandes entreprises : plus que le mode de paiement, c’est plutôt la complexité des procédures comptables ou la gestion des accès qui est en cause.

Viennent ensuite les réserves soulevées par le mode d’accès et l’engagement contractuel proposé à l'utilisateur. Sur ce point, le paiement à l'acte, plus réactif et moins contraignant, semble faire de nombreux adeptes dans les petites entreprises.

Enfin, tous les utilisateurs sont soucieux la simplicité et la rapidité d’accès à l’information.

Si cette Xième enquête n'apporte pas de grandes révélations, elle a d'une part le mérite d'exister, et d'autre part, elle confirme la tendance générale, tous secteurs confondus, qui montre que l'internaute est avant tout un "chercheur d'informations" - Le succès des websines et des moteurs de recherche le prouvent bien...