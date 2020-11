Exclusivement dédié à ses clients entreprises (grandes entreprises et PME/PMI), la nouvelle version du site www.edfentreprises.fr est un véritable canal d'informations et de services en ligne accessible 24h/24 et 7 jours/7. Il a pour objectif d'accompagner les clients dans leur démarche et leur réflexion sur tous les sujets touchant à l'énergie.

Information, avec trois rubriques principales : "Marché de l'électricité" comprenant une partie pédagogique pour mieux comprendre les évolutions du marché et une partie actualité avec une revue de presse hebdomadaire sur l'actualité énergétique en Europe. En option pour les grandes entreprises, sont également mis en ligne des dépêches d'actualité sectorielle (chimie, santé…) et un point sur le prix de l'électricité et des autres énergies, "Offres", un véritable catalogue des offres proposées par EDF à ses clients avec une possibilité d'accès par besoins (maîtrise des dépenses, développement durable, conseils, gestion de l'électricité…), des coups de projecteurs sur l'offre du mois et un accès direct aux différents tarifs en fonction des modes de consommation. "l'e-mag" présentant tous les mois les actualités d'EDF Entreprises, des témoignages clients, un dossier thématique et des liens utiles.

avec trois rubriques principales : Services, tous les services en ligne d'EDF Entreprises (Infos EJP, @viso, Adviso, Adviso +, Panor@ma, Comprendre ma facture…) permettant aux clients de suivre leur consommation d'électricité et maîtriser leurs coûts, d'améliorer la gestion de leurs factures et de disposer d'une vision consolidée sur l'ensemble de leurs sites.

Contacts regroupant la rubrique "Contactez-nous" donnant la possibilité de rentrer en contact avec EDF Entreprises - listes des contacts EDF Entreprises en France et en Europe, questions les plus fréquemment posées par les clients (FAQ), Demandez un devis, Donnez votre avis… - et le tout nouveau moteur de réponses interactives en ligne "Posez une question" permettant d'obtenir une réponse immédiate. L'internaute peut également adresser une question par mail et avoir une réponse sous 48 heures. Pratique d'accès et d'utilisation, il propose à l'internaute de multiples fonctionnalités et rubriques autour de trois axes : Outil exhaustif et moderne, le site www.edfentreprises.fr vient compléter l'ensemble des services déjà proposés par EDF à ses clients entreprises (commerciaux EDF Entreprises, numéro de téléphone unique 0 820 821 333…).



