Début janvier, le géant du bricolage, Adeo, annonçait avoir finalisé à 100% la cession du capital de sa filiale DomPro au groupe Mirwault, spécialiste dans la distribution de quincaillerie d'ameublement et du bâtiment. Une stratégie qui répond aux espoirs de Mirwault de voir son pôle quincaillerie se développer. Les détails.

Fin septembre dernier, Adeo, numéro 1 en Europe dans le secteur du bricolage, indiquait être « entré en négociation exclusive » avec le groupe Mirwault pour lui céder DomPro, le groupement de distributeurs indépendants spécialisés en quincaillerie, outillage et fournitures industrielles à destination des professionnels.

Dans un communiqué rendu public ce 18 janvier, le géant du bricolage annonçait officiellement « la cession de 100% du capital de sa filiale DomPro ». Une opération importante pour le groupe Mirwault qui poursuit sa stratégie de développement de son pôle Quincaillerie.

« Nous sommes confiants dans l’expérience et le projet proposés par le groupe Mirwault qui, associés à des assets de tout premier ordre, une riche vision stratégique et des valeurs entrepreneuriales, devraient permettre à DomPro et l’ensemble des Adhérents du réseau de se projeter avec ambition dans le futur » déclarent Pierre-Louis Gras, directeur général du BtoB et Alain Giraud, directeur marketing et développement, chez Adeo.

Une stratégie de développement

Fondé en 1996, DomPro est acteur majeur et reconnu dans le secteur du BTP. Le réseau DomPro entretient, aujourd’hui, un partenariat de proximité et d’innovation avec les fournisseurs les plus importants des métiers du bâtiment. Avec plus de 35.000 références dans ses catalogues et plus de 110 adhérents regroupant environ 150 points de vente répartis sur toute la France, le multi-spécialistes complète parfaitement le maillage territorial « en proximité » que Mirwault désire mettre en place.

« Nous nous sommes préparés ces derniers mois à la reprise de la centrale DomPro afin de consolider ses actifs et ses savoir-faire déjà en place, d’amplifier ses partenariats avec plus de 300 fournisseurs-partenaires, de renforcer notre palette d'outils marketing et de lancer, courant 2021, un projet digital innovant adapté à nos adhérents », annonce Vincent Vuillaumi, nouveau Directeur Général Dompro.

Mirwault, groupe familial mayennais, est créé en janvier 1979. Les deux fondateurs, René et Thérèse Fouassier se lancent dans la distribution de quincaillerie pour le meuble et la cuisine, basée dans l’ouest de la France. De là, un très fort attachement s'installe alors entre l'entreprise et plusieurs centaines de clients. Ils constituent ainsi le pôle Formusson Distribution, spécialisé en quincaillerie d’agencement, d’ameublement et de bâtiment. Souhaitant se diversifier, René Fouassier, passionné de chevaux, crée la sellerie Hippomat. Le pôle cheval du groupe Mirwault se forme et se spécialise dans la distribution d’articles pour l’équipement du monde professionnel du cheval.

Dorénavant, au travers de ses réseaux nationaux d’experts tels que Qama, Faille industrie, Arena ou Hubert quincaillerie, le spécialiste du négoce possède un chiffre d’affaires de plus de 50 M€ pour environ 200 collaborateurs.

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock