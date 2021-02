Clim+ se renforce avec l’ouverture d’une nouvelle agence à Corbeil-Essonnes (91). L’agence, qui s’étend sur une surface moyenne totale de 200 m2 dont 50 m2 de libre-service et 150 m2, propose près de 1 500 références en chauffage, ventilation et climatisation. Ce nouveau déploiement permet à l’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France de compter sur 55 agences réparties sur toute la France.

Clim+ poursuit sa croissance et annonce l’ouverture d’une nouvelle agence en région parisienne. Rappelons qu’en mai 2020, malgré la COVID-19, l’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France avait ouvert 5 nouveaux sites de distribution à Brive (19), Vallauris (06), Pantin (93), La Roche-sur-Yon (85) et Reims (51). Quelques mois plus tard, et pour compléter son offre, Clim+ lançait de nouveaux services autour de trois piliers : proximité, disponibilité et expertise, comme par exemple le contrôle outillage, le leasing des équipements ou encore l’assistance par SMS. Et rappelait former plus de 100 professionnels et techniciens par an à travers la France à l’attestation d’aptitude.

Le spécialiste du chauffage, de la ventilation et de la climatisation pour les professionnels, se renforce aujourd’hui avec le déploiement de l’agence de Corbeil-Essonnes (91) qui bénéficie, selon Clim+ « d’un emplacement stratégique et d’une excellente visibilité ». Les agences du groupe se veulent un moyen de créer « un parcours cohérent » et de faciliter le quotidien des entreprises du bâtiment via une offre complète et des solutions globales.

L’agence de Corbeil-Essonnes s’étend sur une surface de 200 m2 dont 50 m2 de libre-service et 150 m2 de dépôt. Près de 1 500 produits y sont référencés en climatisation/chauffage, accessoires de climatisation, aéraulique, ventilation, outillage et équipements, consommables et froid commercial.

En plus de cette offre, Clim+ donne accès à plus de 3 000 références produits, disponibles à J+2 sur toute la France pour une commande effectuée avant 12h auprès d’une agence ou sur le site internet climplus.com. Le distributeur accompagne en outre les professionnels, notamment dans leurs études de dimensionnement, ainsi que dans le chiffrage de leur projet, aussi bien en agence que chez le client.