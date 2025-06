Vieillir chez soi, mais pas à n’importe quel prix. Face au vieillissement de la population, les industriels du sanitaire repensent l’adaptation des salles de bains, en privilégiant des solutions évolutives, confortables et esthétiques.

D’ici 2030, la France comptera plus de 7 millions de personnes âgées de plus de 75 ans. Une génération qui, pour une très large majorité, refuse de quitter son domicile : « 80 à 90 % des seniors déclarent vouloir vieillir chez eux», rappelle Jean-Philippe Arnoux, directeur Silver Économie chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDBF).

Pourtant, beaucoup attendent la dernière minute pour faire les travaux d’adaptation nécessaires. « Avant MaPrimeAdapt’, l’âge moyen des travaux était de 83 ans. Les gens réagissaient souvent à une chute ou à une perte d’autonomie soudaine », explique-t-il.

C’est tout l’enjeu de MaPrimeAdapt’, mise en place début 2024. Avec jusqu’à 22 000 € d’aides possibles, cette prime vise à favoriser l’anticipation. Surtout, contrairement à sa grande sœur MaPrimeRénov’, elle n’est pour l’instant pas menacée par des coupes budgétaires. « Les montants engagés restent modestes pour l’État : à peine 270 millions d’euros, contre plusieurs milliards pour MaPrimeRénov’ », rassure Jean-Philippe Arnoux.

Ni médical, ni stigmatisant : la salle de bains plaisir

Le premier frein à l’adaptation ? L’image qu’elle renvoie. « Les seniors ne veulent pas d’une salle de bains d’hôpital toute blanche avec des barres partout », résume Pénélope Cornet, cheffe de produit chez Geberit.

C’est pourquoi de nombreux industriels, à l’image de Geberit, Kinedo ou SGDBF, misent désormais sur des produits modulables et esthétiques, capables d’évoluer avec le temps. « Chez Geberit, on parle de “Renova Confort” et non de “Renova Handicapé”. C’est une salle de bains pour tous, confortable et sûre, mais sans stigmatisation », insiste-t-elle.

Même discours chez Kinedo. « On ne se positionne pas comme spécialiste du PMR, mais comme acteur de l’adaptation de la salle de bains. Nos produits sont conçus pour convenir à tous, quel que soit l’âge ou l’autonomie », explique Nicolas Legros, brand & marketing manager de la marque.

Le fabricant mise sur une offre sur-mesure avec receveurs extra-plats, parois sans seuil et panneaux muraux aux 70 décors différents. « À 70 ans, on a aussi le droit à une salle de bains déco et agréable », souligne le représentant de Kinedo.

Anticiper le vieillissement dès la conception

L’une des clés d’une adaptation réussie, c’est la préparation en amont, dès la rénovation ou la construction de la salle de bains. « Il faut anticiper les besoins futurs, même quand on est encore autonome », insiste Rodolphe Artero, responsable de l’offre WC suspendus chez Geberit.

À cet effet, le fabricant a développé un bâti-support WC réglable en hauteur après installation, sans gros travaux. « Cela permet de s’adapter à différents profils au fil du temps : une personne valide aujourd’hui, une autre avec des besoins spécifiques demain », explique-t-il.

Bâti-support Duofix Geberit

Côté distribution, SGDBF travaille aussi à rendre cette logique d’anticipation plus visible dans ses catalogues, en intégrant des solutions évolutives pensées pour durer : WC sans bride plus hygiéniques, barres de maintien design, douches accessibles semi-ouvertes...

Des innovations au service de tous

Les industriels rivalisent d’ingéniosité pour allier technologie, confort et sécurité. Exemple chez Geberit avec l’intégration de la technologie Rimfree, une cuvette sans bride qui limite le développement des bactéries.

Autre innovation : la douche Kinemagic chez Kinedo, conçue pour remplacer une baignoire en 48h, avec receveur extra-plat, panneaux muraux, paroi et accessoires de sécurité. Une solution clé en main qui séduit encore, même si la demande évolue vers plus de personnalisation.

« Aujourd’hui, les gens veulent une salle de bains qu’ils peuvent faire évoluer : ajouter un siège plus tard, installer une barre sans refaire tout le mur. Nos panneaux muraux sont faits pour ça », explique Nicolas Legros.

Enfin, certains produits pensés pour le grand âge séduisent au-delà de leur cible initiale. La barre Combo d’AKW, qui intègre robinetterie et support, conçue pour les PMR, « est désormais vendue à tous les profils, y compris les jeunes seniors soucieux de confort », observe Jean-Philippe Arnoux.

Loin des clichés médicaux, la salle de bains de demain se veut inclusive, modulable et élégante. Une salle de bains dans laquelle on se sent bien, à tout âge. Et comme le rappelle Jean-Philippe Arnoux, « ce marché n’est pas une tendance, c’est une transformation structurelle. Comme le chauffage, comme l’isolation : l’adaptation sera indispensable ».

Propos recueillis par Jérémy Leduc

Photo de Une : Geberit