Les équipements autoroutiers ne sont pas nécessairement voués à la banalité, comme le démontre cet ouvrage où le bois joue un rôle majeur de transition entre

Civilisation automobile et milieu naturel.



L’ampleur du projet et les spécificités du plateau de Ponthieu ont été mise à profit pour décliner en séquences progressives la perception des équipements depuis la voie d’accès de l’autoroute. La continuité entre le bâti et les espaces extérieurs est affirmée par l’inscription du bâtiment principal dans le prolongement d’un mail constitué de quatre rangées de frêne. Les poteaux en bois lamellé-collé du bâtiment sont alignés dans l’axe des troncs d’arbres. Cette architecture-paysage transcende les exigences fonctionnelles du programme dans un lieu conçu comme un filtre entre l’autoroute et la baie de Somme, distante de six kilomètres. Structure en trompe l’œil Les mâts émergents n’ont aucun rôle structurel puisqu’on est en présence d’une ossature poteaux-poutres traditionnelle. Le contreventement vertical est assuré par deux volumes en béton et par une unique crois de Saint-André formée de tirants d’acier. Les poutres transversales moisées qui suivent la pente du toit (5%) sont fixées en tête des poteaux, de 240 mm de diamètre, au moyen d’une platine en acier, alors que les éléments longitudinaux simples sont boulonnés sur des cornières. La partie supérieure des mâts est solidarisée à la charpente par une platine en acier tenue par des tiges filetées vissées et collées. Point fort de cette conception, les fonctions techniques sont ingénieusement dissimulées dans l’épaisseur de la toiture (chéneaux et descentes d’eaux pluviales) ou entre les blocs de béton et celle-ci (désenfumage, éclairage indirect du plafond en okoumé, petite croix de contreventement ponctuel). Le délégué régional du CNDB et l’architecte ont travaillé de concert pour l’optimisation de cette conception. Des références aux traditions locales A l’exception des pompes à essence, isolées pour des raisons de sécurité, tous les services(boutiques, restaurant, salle d’exposition, sanitaires…) sont regroupés sous un unique grand toit débordant. Les accès techniques sont reportés à une extrémité du bâtiment alors que le hall d’entrée vitré ouvre une perspective infinie vers le paysage. Un belvédère cylindrique, enveloppé de lattes de bois à claire-voie cintrées en place, invite le voyageur à prendre la mesure du site dans une vision panoramique. Cette architecture recèle de nombreuses références aux traditions locales : les mâts émergent du toit comme les pieux des bouchots à moules, les façades des volumes opaques (cuisine, sanitaires) sont habillées de galets, fréquents dans les constructions vernaculaires, et le plancher du déambulatoire évoque les promenades en planches de certains villages côtiers. Une halte apaisante Dans ce contexte, le matériau bois sert d’intermédiaire entre l’univers de l’automobile et le milieu naturel. Plusieurs essences sont coordonnées dans une harmonie sereine. Les poteaux sont en lamellé-collé de mélèze à l’extérieur et d’épicéa teinté à l’intérieur, le plafond filant sur toute la surface est en contreplaqué d’okoumé tranché (panneaux lisses ou absorbants acoustiques classés M1), les pontons et platelages en ipé rainuré. Une surtoiture en mélèze – cinquième façade visible du belvédère – flotte au-dessus des bacs en acier qu’elle protège des surchauffes. Tout concourt à faire oublier le caractère trivial de certaines fonctions (payer le plein d’essence, se restaurer rapidement) lors d’une halte apaisante, comme un bain dans l’atmosphère aquatique de la baie toute proche. Aire de service de la baie de Somme Maître d’ouvrage : Conseil général de la Somme & SANEF Maître d’œuvre : Bruno Mader Entreprise bois : Mathis

