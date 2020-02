En association avec d’autres matériaux tels que le béton, l’acier, la pierre ou le verre, le bois offre un ensemble de réponses pertinentes aux problèmes auxquels les maîtres d’ouvrages sont quotidiennement confrontés : respect de l’environnement, insertion des ouvrages dans les sites, qualité plastique et architecturale, durabilité, résistance mécanique, maîtrise des coûts. Le Pont de Crest en est une brillante illustration.

Outre l’intérêt urbain et économique évident de la construction d’un pont pérenne pour remplacer le pont métallique provisoire, l’impact sur l’environnement et le développement touristique de cette commune de la Drôme incitait à privilégier un choix de pont particulièrement valorisant pour l’environnement. Cette exigence environnementale a naturellement conduit la municipalité de Crest à choisir un pont en bois. Seuls les appuis et les fondations sont en béton armé.Ce pont est un ouvrage routier à double sens et à deux voies. Ses caractéristiques autorisent le passage de véhicules de 3,5 tonnes. Sa conception permet également le passage des cyclistes et des piétons. Cette opération est la première d’une telle ampleur et avec près de 100 mètres de portée, ce pont devient le plus long pont de bois de France.

Une conception où l’arbre est présent

L’architecte et l’ingénieur, passionnés du bois, ont travaillé la structure autour d’une arborescence qui se caractérise par la forme naturelle des arbres et témoigne de leur efficacité. La ramification des branches spatiales vers des piliers en béton, canalise les efforts de compression et permet l’allègement du tablier.

La position des piles a été déterminée en fonction d’une optimisation du tablier. La présence de deux piles en rivière permet de réduire les portées du tablier et de diminuer les hauteurs des nervures et le nombre de contrefiches.

Les caractéristiques du pont sont les suivantes :

• longueur totale du tablier 92 m, répartie sur trois travées de 29 + 34 + 29 m,

• largeur totale entre garde-corps 8 m, dont deux voies de circulation de 2,75 m et deux trottoirs de 1,25 m.

Le tablier est composé de quatre nervures en bois lamellé collé de Douglas, classé mécaniquement représentant avec les contre-fiches spatiales, 65 m3 de bois de haute performance.

Un ouvrage attentif au respect de l’environnement

La qualité environnementale des bâtiments mais aussi celle des ouvrages d’art, s’impose aux professionnels comme un critère supplémentaire de décision. En pionnier, la maîtrise d’œuvre, soutenue par la maîtrise d’ouvrage a conçu un ouvrage de franchissement respectueux de l’environnement :

• intégration de l’ouvrage dans le site,

• implantation des piles respectant le cours d’eau en évitant le surcreusement du lit de la rivière

• utilisation du bois, seul matériau de construction naturel et renouvelable qui stocke le gaz carbonique,

• priorité donnée aux essences de bois locales : impact sur le transport qui sur un trajet court apporte peu de nuisances,

• participation au renouveau de la filière bois, ressource naturelle de la région.

Le CNDB partenaire du projet

Le CNDB participe au développement du secteur forêt-bois par la mise en œuvre de programmes d’intérêt collectif. L’ensemble de ses actions vise à dynamiser la demande et l’utilisation du bois, notamment dans la construction et l’aménagement de l’espace rural et urbain.

Il a accompagné, soutenu et conforté la démarche de la municipalité de Crest. Par ses conseils tout au long de la réflexion - près de six ans se sont écoulés entre les premiers contacts et sa réalisation - et en finançant l’étude technique préalable qui a donné au maître d’ouvrage les éléments concrets lui permettant de choisir entre les différentes solutions en toute connaissance.

Sur ce projet, le CNDB a fait réaliser une étude sur l’impact de l’utilisation du bois sur l’émission de CO2. Cette étude a mis en lumière la supériorité incontestable du bois par un résultat négatif des émissions de CO2.

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Crest

Maîtrise d’œuvre : Scétauroute

Cabinet d’architecture : Atelier de l’Entre

Architecte : Yves Perret

Ingénierie bois : Arborescence

Entreprises : GTM construction et Fargeot