Finit le temps où il fallait faire appel aux amis et voisins pour garder la maison pendant les vacances. Finit aussi celui des petits bricolages qui permettaient durant ces mêmes absences à la maison d’être éclairée. Votre présence est maintenant assurée par un pro du genre, le système Serenity de Flash.

Si l’alarme constitue un remède aux intrusions, elle n’intervient malheureusement que quand celles-ci ont lieu, quelques fois bien inutilement. Dans ce domaine, la solution qui consiste à prévenir plutôt que guérir apparaît donc privilégiée. Dans une telle stratégie chacun jusqu’à présent trouvait des solutions de pis-aller. Certains invitaient amis ou étudiants à occuper les lieux en leur absence d’autres, plus nombreux, s’efforçaient d’installer sur une ou deux lampes de chevet un minuteur afin de simuler leur présence. Un bricolage qui ne trompait pas vraiment les pros du pied de biche. Avec son système Serenity, la société Flash apporte désormais une solution préventive professionnelle aux intrusions.

Flash Serenity permet en effet de réaliser de véritables scénarios d’occupation et de combiner à la fois simulation de présence et alarme. Adapté à tous type de logements, neufs ou anciens, appartements ou résidences, Serenity s’intègre directement au stade du tableau de distribution. Il est piloté par une centrale à neuf zones et par un interrupteur horaire programmable agissant suivant un principe aléatoire sur les différents éléments du logement, comme l’éclairage intérieur et extérieur, les prises voire même les volets roulants. Vue de l’extérieur, la maison est ainsi toujours occupée. Avec un peu d’imagination, elle peut même être le théâtre d’une intense agitation. Il suffit en effet d’associer à l’éclairage la chaîne Hi Fi, les radios ou les postes TV pour que les lieux soient «occupés en permanence». Mieux encore, si l’on oublie de mettre en marche le système, il peut facilement être déclenché et programmé à distance.

La partie alarme du système est quant à elle reliée à une série de détecteurs d’intrusion placés sur les portes, les volets roulants, les fenêtres ou encore à des capteurs de mouvement. Cette liaison peut être réalisée au choix par voie filaire ou radio, ce qui évite de tirer un sinueux réseau de fils. La centrale peut aussi est associée à un transmetteur téléphonique radio ou modulaire RTC.



Le système Serenity de Flash est proposé en kit complet et prêt à installer, en version filaire ou filaire/radio. Sur la base de ce kit, des extensions et des accessoires peuvent aussi personnaliser l’installation. Celle-ci, pour être parfaite, doit bien sûr et de préférence être réalisée par un professionnel. Evolutif et d’un coût raisonnable, le système Serenety de flash sera vite amorti. Grâce à lui, chacun évitera déjà de faire le tour de ses relations pour trouver un candidat à l’occupation des lieux pendant ses vacances et ses week-ends…



Système d’alarme Serenity de Flash, tel 03884953 et sur www.flash.fr

Redacteur