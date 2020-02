Le concours d’architecture bioclimatique et solaire “Habitat solaire Habitat d’Aujourd’hui” vient de désigner les 14 lauréats de son édition 2001/2002.

Pour cette nouvelle édition le bois, matériau naturellement bioclimatique, est très présent : 43 réalisations sur 121 dossiers présentés. Après avoir débattu longuement, le jury a désigné la maison Lacerna, en plein cœur du XIIIè arrondissement de Paris, lauréate du prix « Maison bois ».



Ce concours, initié par l’Observatoire des énergies renouvelable (Observ’ER), contribue à mieux faire connaître l’actualité et la pertinence de l’architecture bioclimatique auprès des acteurs décisionnels du monde de la construction, ainsi qu’à populariser auprès du grand public un « art d’habiter » sain et intelligent. Cette réalisation illustre parfaitement les qualités du bois et répond en de nombreux points aux objectifs poursuivis par ce concours : souplesse, légèreté, rapidité de construction, esthétique. Enfin, le bilan carbone, qui qualifie la valorisation du bois comme accumulateur de gaz carbonique, s’avère bon, avec un stockage de 189 kg CO2/m2. Les contraintes d’origine : une parcelle de moins de 65 m2 et un gabarit autorisé de 7,60 m en hauteur demandaient des trésors d’ingéniosité pour réaliser un habitat de 160 m2 sur trois niveaux. L’architecte Pascale Buffard, pour sa première œuvre, a su concilier technique, esthétique et fonctionnalité. Après un décaissement de 60 cm au-dessous du niveau de la cour, le sol instable de cette ancienne carrière a nécessité un ancrage sur pieux de 15 mètres de profondeur. Cette contrainte a été mise à profit pour aménager une cave sur toute la surface de la parcelle. Le bois : une réponse appropriée La fragilité du sous-sol imposait une construction légère. La construction bois répond parfaitement à ce type de contrainte. La maison repose sur une infrastructure béton jusqu’au plancher et allège du rez-de-chaussée. Au-dessus, les façades, les planchers et la toiture sont portés par une ossature bois. Sur l’ensemble de la maison, une ossature bois, appliquée sur les trois parois mitoyennes, constitue la structure de doublage. La façade sur cour est composée d’un encadrement de pièces en lamellé-collé avec un assemblage à mi-bois des montants et traverses horizontales. À l’intérieur de ces éléments porteurs, l’enveloppe est constituée de membrures en 36 x 120 mm espacées de 60 cm, entre lesquelles s’intègre un matelas isolant de 200 mm de laine de verre. Le parement extérieur en panneau-bois de huit millimètres confère à cette façade une douceur en accord avec l’ambiance calme recherchée par les résidents du lieu. À l’intérieur, des plaques de plâtre de 13 mm assurent une finition classique. La façade se distingue par une composition résultant de l’harmonie subtile des matières. Plusieurs qualités d’aspect bois sont juxtaposées avec des panneaux en copeaux, un bardage en contreplaqué d’Okoumé et des volets coulissants dont les lames horizontales en pin traité s’inscrivent dans un encadrement de bois exotique jaune. La finesse des menuiseries en acier s’accorde bien avec la façade bois. La dominante bois apparaît également à l’intérieur avec l’escalier en bois exotique et la présence visible des principaux éléments de structure, sans parler du mobilier et des “banquettes” de façade. À l’exception du premier plancher surbaissé en rez-de-chaussée, toutes les solives des différents niveaux sont en bois, intégrant 150 mm de laine de verre pour constituer des sols rigides et isolants sur le plan phonique. Le numéro spécial architecture de la revue Systèmes Solaires (n° 151) présente l’ensemble des résultats du concours (www.energies-renouvelables.org ). Le CNDB Bois-construction travaille en étroite collaboration avec Observ’ER sur le bilan carbone en architecture bois. L’indicateur retenu est un ratio, exprimé en kg de CO2 stocké ou émis pour son édification par m2 de bâtiment. Les valeurs négatives correspondent à un stockage de CO2. Cet indicateur ne constitue qu’un aspect de la qualité des constructions qui complète les évaluations sur la qualité d’ambiance, l’efficacité énergétique, l’intégration au site et plus globalement sur la qualité architecturale des bâtiments. La maison lauréate du prix Maison bois au 8ème concours d’architecture bioclimatique et solaire à un bilan carbone favorable de – 189. OPÉRATION Programme : démolition d’un ancien atelier et construction d’une maison de ville Lieu : Paris – 13è arrondissement Surface habitable : 160 m2 Maître d’ouvrage : Anne Lacerna et Denis Scherer Maître d’œuvre : Pascale Buffard Coût de construction : 237 000 Euros TTC (fondations + bâtiment) Ratio énergétique : 5,34 Euros TTC/m2.an

