C’est tout le toit du Pavillon 3 de Paris Expo Porte de Versailles (Viparis) qui a servi de support à l’une des plus grandes œuvres d’art contemporain. Cette fresque est parcourue par le Boulevard Périphérique et ses 2x3 voies, situé entre les échangeurs de la Porte de Versailles et de la Porte de la Plaine. Elle s’étend sur une surface de 2,5 hectares, soit quatre terrains de football. En 2022 le Pavillon 3 sera détruit puis reconstruit.