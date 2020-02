Les serrures bénéficient aujourd’hui d’une certification reconnue : la norme A2P. Une garantie de haute performance adoptée par les principaux fabricants mais surtout par les assureurs.

A2P (Assurance - Prévention - Protection) est la marque déposée par l'APSAD, l’organisme certificateur agréé pour identifier tous les produits sélectionnés dans les domaines de protection contre le vol et l'incendie. Appliquée aux serrures de bâtiment, la marque "A2P" concerne les serrures qui ont satisfait avec succès à de nombreux tests et essais en laboratoire mesurant leur capacité de résistance à l'effraction, suivant des méthodes destructives ou non. La certification s’étend également à tous le processus de fabrication des produits chez le constructeur. La marque A2P couvre donc toutes les serrures, qu’elles soient à mortaise ou en applique, à sûreté intégrée ou rapportée ainsi que celles qui comportent un ou plusieurs pênes. À cette marque de garantie, s’ajoute un classement repéré par une, deux ou trois étoiles. Ce nombre d’étoiles indique le temps de résistance à l’effraction soit A2P** pour une résistance de 5 minutes, A2P** pour 10 minutes et enfin A2P*** pour 20 minutes. Ce classement correspond à une réalité statistique. À titre d’exemple, 80 % des 420 352 cambriolages ayant eu lieu en 98, l’ont été à partir du crochetage des serrures. De plus, les enquêtes démontrent que les malfaiteurs abandonnent, si la serrure résiste plus de 5 minutes aux tentatives de crochetage. Les tests sont de surcroît réalisés par des professionnels hautement qualifiés, ce qui n’est pas toujours le cas des cambrioleurs. Outre le crochetage, pour répondre à la norme A2P, les serrures et les verrous sont également soumis à des tests destructifs tels les chocs, l’arrachement, ou le perçage des cylindres. La plupart des assureurs améliorent la couverture de leurs clients si ces derniers disposent d’un matériel certifié A2P. La pose de ces équipements peut également donner lieu à des déductions fiscales atteignant 20 % des dépenses engagées (instruction du 28/04/1997 BOI 5-B-15-97). Enfin, différentes subventions peuvent aussi être attribuées pour les dépenses de sécurité réalisées dans les installations collectives. La liste des fabricants dont les produits sont titulaires de la marque A2P est consultable sur le site www.nexdom.com. Le site www.serrurerie-on-line.com délivre pour sa part une information très complète sur tout se qui touche aux serrures, et à la protection contre les effractions.

