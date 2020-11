Jean-Louis Borloo a présenté son projet de loi de cohésion sociale comme "une révolution", affirmant qu'il s'agit d'un plan de "50 à 60 milliards d'euros sur cinq ans", si l'on inclut les travaux de rénovation urbaine, mardi dans une interview à France Soir. Interrogé sur le projet, voté mardi à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Emploi et de la Cohésion sociale souligne que pour cet effort de "rattrapage républicain", les "moyens sont au rendez-vous".

"Le plan est passé de 12,8 à 15 milliards d'euros sur cinq ans", fait valoir ainsi M. Borloo qui ajoute: "en incluant les travaux de la rénovation urbaine, ce sera finalement un plan de 50 à 60 milliards d'euros".

"C'est une véritable révolution !" affirme le ministre, selon lequel s'agissant des "délais de réalisation, on va plus vite que prévu, on a six mois d'avance sur le calendrier initial: le premier contrat d'avenir sera signé, j'espère, le 1er janvier". "L'Etat apporte 30%, c'est l'argent nouveau donné aux collectivités locales", détaille-t-il, se félicitant de ce que "les élus s'impliquent tous" dès lors qu'il s'agit d'un "enjeu de développement local" et d'un "projet politique".

Affirmant que "la cohésion sociale est la priorité absolue du président de la République et du gouvernement", M. Borloo garantit que les "engagements seront tenus".

"Nous allons créer un indicateur de la cohésion sociale" pour mesurer l'impact du plan, souligne le ministre, selon lequel ce baromètre "intègrera une dizaine de critères tels que le nombre de RMistes, le taux de chômage des jeunes, l'avancement de la rénovation urbaine, la construction de logements sociaux, etc.

" Les résultats en seront "régulièrement" publiés. M. Borloo précise que l'un des objectifs du plan est à l'horizon 2008 "que le taux de chômage des jeunes dans les quartiers difficiles soit divisé par trois". Le ministre rappelle en effet qu'actuellement le taux de chômage est "de 22% au niveau national" contre "50% à 60% chez les 16-24 ans dans les quartiers en difficulté".