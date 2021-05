Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) annonce lancer « Batimmo », un nouveau service qui sera disponible dès le 8 juin depuis la plateforme Batipédia. Ce nouvel outil vise à aider les propriétaires et gestionnaires de bâtiments à gérer le suivi technico-réglementaire pour assurer la sécurité des usagers et éviter d'engager leur responsabilité en cas d'incident.

Ce service s'adresse aux propriétaires d'immeubles, gestionnaires de parc immobilier, bailleurs sociaux, chefs d'établissements de type ERP, et aux responsables d'exploitation ou de maintenance.

Il leur revient, rappelle le CSTB, de « connaître et maîtriser » l’ensemble des obligations réglementaires et assurantielles (APSAD), et de s’assurer de la réalisation, « en temps et en heure », des contrôles et vérifications, et de la bonne conformité du site dont ils ont la charge.

« Batimmo » propose donc de les aider à planifier les contrôles technico-réglementaires obligatoires d'un bâtiment et de ses équipements, voire de tout un parc immobilier.

« En cas d’incident, si ces obligations réglementaires n’ont pas été respectées, leur responsabilité pourra en effet être recherchée ou les garanties assurantielles remises en cause. L’enjeu est donc potentiellement lourd humainement et économiquement », souligne le CSTB.

Obtenir un suivi personnalisé

Concrètement, la première phase de l'outil demande de décrire les principales caractéristiques du bâtiment (type, date du permis de construire, adresse, nombre d'occupants...) et de faire l'inventaire des équipements installés (sécurité, incendie, électricité, plomberie, chauffage, ventilation, climatisation etc.).

Cette phase permet ensuite de générer un plan de surveillance réglementaire et un tableau de bord. Ce dernier servira à piloter et planifier les contrôles périodiques, recevoir des alertes personnalisées, renseigner les interventions effectuées, archiver et conserver les données, et à rester informé de l'évolution de la réglementation.

« Nul n’est censé ignorer la loi. Mais de fait, il est souvent difficile, pour un chef d’établissement, un bailleur, un propriétaire... de connaitre et maîtriser parfaitement l’ensemble du cadre réglementaire qui concerne spécifiquement le parc, le bâtiment et les équipements immobiliers dont ils ont la charge. Batimmo les accompagne dans cette mission, les sécurisant ainsi face à leur responsabilité en matière de conformité règlementaire du site », résume Patrick Morand, directeur éditions formations du CSTB.

L'outil permet en outre d'anticiper le risque de panne technique et d'éviter la perturbation du bon fonctionnement du site.

Claire Lemonnier