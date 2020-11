Dans la perspective des auditions d'investiture des commissaires européens

(du 27 septembre au 7 octobre), la CAPEB a conduit une opération de sensibilisation

auprès des 78 députés français élus au Parlement

de Strasbourg. L'objectif de la CAPEB est de rappeler à nos représentants

nationaux les 5 grands dossiers prioritaires qui intéressent de près

l'artisanat du bâtiment et qui auront une incidence directe sur l'activité

des 316 000 entreprises artisanales du bâtiment et de leurs 855 000 actifs.

La CAPEB souhaite qu'à l'avenir l'Union européenne, au travers des décisions qu'elle est amenée à prendre, prenne bien conscience que 93 % des entreprises dans les Etats membres ont moins de 10 salariés et représentent à elles seules les 2/3 des emplois.L'entreprise ne doit pas être appréciée par Bruxelles que sous l'angle de la concurrence ou des abus de position dominante mais bien comme une activité économique de proximité.

Dans l'immédiat, la CAPEB suivra les 5 dossiers suivants :

1 - Pérennisation du taux réduit de TVA :

A l'échéance du 31 décembre 2005, 250 000 emplois, dont 70 000 en France, sont en jeu

2 - Proposition de directive sur les services dans le marché intérieur :

L'assurance décennale obligatoire en France, considérée comme une garantie pour le client, le sera-t-elle également pour les entreprises européennes intervenant sur le marché français ?

3 - Santé et sécurité sur le lieu de travail :

Dans la mesure où l'Europe intervient dans ce secteur, il est indispensable qu'elle le fasse en connaissance, d'une part, de la spécificité des petites entreprises et, d'autre part, du secteur du bâtiment.

4 - Place de l'artisanat dans le développement rural :

Les politiques européennes doivent prendre en considération que l'artisanat est devenu le premier employeur en milieu rural et devraient donc diversifier leurs partenariats.

5 - Education et formation :

Le besoin de 100 000 emplois à créer et de 200 000 postes à reprendre est un défi considérable pour les 10 ans à venir. Une nouvelle génération de programmes communautaires adaptés au secteur des métiers et intégrant l'apprentissage est urgente.

La CAPEB espère vivement que le Parlement européen saura profiter de ce " grand oral " pour obtenir des nouveaux commissaires les précisions sur leurs intentions.