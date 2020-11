RT 2000, DTU, SRU, marquage CE, légionellose, déchets, amiante… pour trouver les bonnes réponses dans le maquis des réglementations, le plus simple est de dénicher le bon spécialiste.

S’il est un secteur où le web est à la hauteur des attentes des professionnels, c’est bien celui de la réglementation. Alors que les trois dernières années ont vu jaillir dans le secteur du BTP une avalanche de modifications réglementaires, on pourrait presque se demander comment les professionnels, en l’absence d’Internet, pourraient suivre un tel bouleversement. En effet, comme le révèlent de nombreuses enquêtes, la Toile est aujourd’hui l’outil le plus utilisé par les professionnels à la recherche d’un point particulier au sein de la réglementation. Les fédérations du secteur comme les organismes institutionnels ont aujourd’hui parfaitement pris le mesure des facilités offertes par ce média. Seul subsiste quelquefois un point noir au tableau : la fraîcheur des informations. De fait, pour être crédible et efficace, un acteur du web, quel qu’il soit, doit toujours veiller à effectuer une mise à jour régulière des informations qu’il dispense. Le monde du BTP bénéficie dans ce domaine d’une bonne tenue des principaux sites qui le concernent. En effet, une bonne douzaine de sites dispensent en continu des informations réglementaires fiables.En tête de ceux-ci figurent les sites liés aux réformes récentes telles que la loi SRU, la réglementation 2000 ou les DTU. Les sites suivants : www.cstb.fr (RT 2000 et tous les textes liés aux normes de construction, aux DTU et aux certifications), www.sante.gouv et www.legionelle.com (pour toute la réglementation liée à la légionellose), www.ademe.fr (énergie dans les secteurs individuels et collectifs), www.afnor.fr (offre en ligne toutes les normes du BTP), www.apave.com (pour le suivi des règles d’inspection technique et de sécurité), www.afocert.asso.fr (association des organismes de certification), www.ffbatiment.fr et www.capeb.fr (sites des confédérations du bâtiment) ou encore www.cebtp.fr (centre d’études et de recherche du BTP) comptent parmi les plus consultés en matière de réglementation. Mais ces sites ne sont pas les seuls à offrir des réponses claires et rapides. En effet, un très grand nombre de fabricants enrichissent leurs sites du suivi des réglementations et des normes qui concernent leurs matériels et leur domaine d’activité. Quelques publications permettent d’en retrouver facilement la liste. Dans celles-ci, le “ Guide des sites web des fabricants du BTP ” édité par Batiweb constitue, avec plus de 3 000 industriels classés par activité, l’un des outils les plus complets. On peut se le procurer facilement par e-mail : info@batiweb.fr ou par téléphone au 01.30.88.87.86.