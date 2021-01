Après avoir co-signé une tribune en faveur du logement et de la mixité sociale, la ministre déléguée au Logement Emmanuelle Wargon a affirmé sur RTL que 100 000 logements sociaux construits par an n'était pas suffisant. Elle a également indiqué que le préfet pourrait dans certains cas se substituer au maire dans l'attribution de permis de construire, et annoncé de nouvelles sanctions pour les communes les plus récalcitrantes.