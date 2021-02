Le 3 février dernier, lors de la dernière réunion du comité national de l'OPPBTP, Giovanni Verrecchia et Jean-Marie Kerherno ont été respectivement réélus président et vice-président de l’organisme professionnel pour un mandat d'un an renouvelable.

L’OPPBTP est un organisme français administré paritairement par des représentants, des salariés et des employeurs. Leur mission est de conseiller la branche du BTP afin d’améliorer la sécurité et les conditions de travail des professionnels du bâtiment. Composé de 20 membres, ils représentent égalitairement les organisations professionnelles et les syndicats de la branche. Ils sont également épaulés par un représentant de l’Etat ainsi qu’un représentant de la Cnam (opérateur de formation professionnel).

Un long parcours associatif

Giovanni Verrecchia, membre titulaire représentant la Fédération Nationale Construction et Bois (CFDT), vient d'être réélu à la présidence de l'OPPBTP. Il est également préventeur pour Jean Lefebvre IDF, filiale d’Eurovia. En plus d'être président-représentant du CNT-B (Cnam), Giovanni Verrecchia est référent santé au travail IDF pour la FNCB CFDT, ainsi que secrétaire général du syndicat CFDT construction et bois interdépartemental.

Depuis 1999, Giovanni Verrecchia est membre du conseil du comité régional Ile-de-France de l’OPPBTP puis du conseil du comité national, depuis 2017.

Jean-Marie Kerherno, vice-président réelu, a exercé sa carrière, entre 1979 et 2015 dont 18 ans en tant que président-directeur général, à la STPEE, scop d'électricité de près de 200 collaborateurs. Pendant 12 ans, il est membre du conseil du comité régional Ile-de-France de l’OPPBTP et en est même son président de 1995 à 1996. Depuis 1999, il est membre du conseil du comité national (Président en 2006 et 2007).

Élus pour un mandat d’un an renouvelable une fois, le bureau de l’OPPBTP veille à l’exécution des décisions du Conseil du comité national et au fonctionnement régulier des services de l'organisme.

Marie Gérald

Photo de Une : ©OPPBTP - De gauche à droite : Giovanni Verrecchia et Jean-Marie Kerherno