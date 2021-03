En poste depuis le 1er janvier 2021 à la direction de l’usine de Chalon-sur-Saône de la société Isover, filiale de Saint-Gobain, Pascale Thery a ainsi succédé à Christophe Rogier, nouveau directeur général d’Isonat. Les détails.

Ingénieure de formation, Pascale Thery a travaillé pendant plus de 20 ans chez Saint-Gobain SEVA et y a successivement occupé les postes de chef de projet, puis ceux de responsable d’ateliers de production. Depuis 2014, elle était directrice de la production de l’entreprise. Dorénavant sous la responsabilité de Xavier Lagresle, directeur industriel Isover et Isonat et directeur Eurocoustic, Pascale Thery aura pour missions principales de développer « la culture qualité » sur le site et la gestion de la rénovation des lignes de production de l’usine.

« Je suis ravie de prendre la direction de l’usine de Chalon-sur-Saône. Le travail à haute valeur ajoutée des collaborateurs nous permettra de proposer des produits sur-mesure, offrant encore plus de hautes technicités et d’ouvrir notre usine à de nouveaux marchés », confie la nouvelle directrice de l’usine.

Xavier Lagresle souligne « Je souhaite la bienvenue à Pascale à la direction de ce site de fabrication. Elle s’appuiera sur le savoir-faire et les compétences des équipes en place pour atteindre les objectifs d’Isover et faire de Chalon-sur-Saône une usine de référence et d’excellence sur le territoire, où se conjuguent sécurité, qualité, productivité et compétences. »

Isover mise sur « la culture qualité »

Isover, filiale de Saint-Gobain, place la sécurité de ses collaborateurs et la performance de ses sites de fabrication en priorité. En effet, la société indique dans un communiqué qu’elle vise pour son usine de Chalon-sur-Saône « l’excellence industrielle en matière de sécurité, de qualité et de productivité. »

Le site de fabrication développe des produits d’isolation high-tech et y conçoit essentiellement des isolants en laine de verre à destination de tous types de bâtiments, mais également des isolants dédiés à des secteurs techniques tels que l’automobile, le ferroviaire ou encore l'aéronautique. Fortement implantée dans le tissu économique local, cette dernière est certifiée ISO 14001 (Management Environnemental), ISO 9001 (Qualité et Satisfaction Client) et ISO 50 001 (Performance Energétique).

Le communiqué indique que « dès 2021, des investissements importants sont prévus sur la ligne 2 afin de répondre aux attentes des clients automobiles », et précise « à l’horizon 2022, le four n°2 sera également reconstruit pour assurer de meilleures performances de production. »

Marie Gérald

Photo de Une : Isover.