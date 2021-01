Le 26 octobre 2020, EQIOM a accueilli Laurent Delafond à la présidence de sa branche Granulats, succédant ainsi à François Laporte. Les détails.

Eqiom, filiale du groupe irlandais CRH, est l’un des acteurs majeurs des matériaux de construction (ciments, granulats, bétons et traitement de déchets.). Depuis quelques années, la société couvre l’ensemble des besoins du secteur afin d’élaborer des solutions de construction durable.

« Je tiens à remercier François Laporte pour tout le travail accompli à la tête de la branche granulats ces 6 dernières années. Son expertise terrain et sa proximité avec les équipes ont permis de donner de nouvelles impulsions et d’engager de nouveaux challenges pour le futur. Je suis certain que Laurent saura s’inscrire dans cette continuité » indique Roberto Huet, Président Directeur Général d’EQIOM.

Laurent Delafond commence sa carrière dans le domaine des travaux routiers chez Viafrance avant de rejoindre l'Île de la Réunion en tant qu’ingénieur d’études dans la préfabrication. En 2001, cet ingénieur de formation quitte Viafrance pour rejoindre la société Holcim Bétons. De La Réunion, il rallie la métropole afin de piloter la région Béton Prêt à l’Emploi (BPE) Alsace puis Centre-Est. 6 ans plus tard, il part en Colombie et se charge alors du support opérationnel d’Holcim. En 2009, il revient en France et prend la direction de la région BPE Ile de France Normandie d’Holcim.

Ce n’est qu’en 2013 que Laurent Delafond, aujourd’hui âgé de 57 ans, s’oriente vers l’activité Granulats d’Eqiom. Très vite, il est nommé directeur régional Centre-Est étendue à la région Est en 2019.

« Je suis très fier de reprendre la direction de la branche granulats. Avec les équipes, nous comptons poursuivre toutes les actions engagées dans l’optimisation de nos actifs, le développement de nos ventes et le renforcement de l’économie circulaire. Sans oublier la prévention qui est au cœur de notre quotidien », annonce Laurent Delafond.

En parallèle de ses fonctions, Laurent Delafond s'investit dans plusieurs organisations professionnelles, principalement pour porter la charte RSE de l’Unicem. De 2014 à 2017, il exerce d’ailleurs, la fonction de président de l’Unicem Bourgogne Franche-Comté.