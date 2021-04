En novembre dernier, le Groupe Soprema France a nommé Thierry Braunecker Becker, 53 ans, au poste de Directeur Général. Fort d’une longue expérience dans le management et la direction d’entreprises, en France comme à l’international, il aura pour mission d’accompagner le développement et la croissance du groupe industriel.

Thierry Braunecker Becker est diplômé d’un Master en Management des Entreprises (Marketing et Stratégie) de Paris School of Businesss (PSB). Sa carrière débute en 1991 chez Legrand, groupe industriel français, leader mondial des produits et systèmes pour installations électriques.

Il évolue rapidement du poste de commercial à celui de Directeur Général des filiales allemandes puis chinoises. Il intègre en 2006 la société Philips Lightning en tant que Directeur Général où il reste jusqu’en 2011, avant de devenir Directeur Général Adjoint du groupe Onduline, spécialisé dans les systèmes innovants pour la toiture légère, de 2012 à 2015.

Il fonde la société de conseil en management Upgrade en 2015, puis rejoint, de 2016 à 2018, la société allemande Osram, spécialisé dans la photonique de haute technologie et l’éclairage où il occupe le poste de Vice-Président Exécutif International pour sa branche Éclairage Professionnel et Services.

En tant que Directeur Général, il aura pour mission d’accompagner la croissance et le développement du Groupe Soprema France. Au-delà de son expérience dans le management et la direction d’entreprises, Thierry Braunecker Becker parle 5 langues (français, allemand, anglais, chinois et espagnol), ce qui représente un véritable atout pour renforcer la position de référent du groupe et assurer la dynamique d’innovation.

À propos du Groupe SOPREMA SOPREMA est un groupe familial indépendant depuis sa création en 1908, qui s’affirme comme l’une des toutes premières entreprises mondiales dans le domaine de la protection, de l’efficience énergétique et de la gestion du bâtiment.

Rose Colombel

Photo de une : ©Groupe Soprema