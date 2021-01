Depuis mai 2020, Olivier Briat est le nouveau directeur général de Prefalu, spécialiste du portail sur mesure en aluminium. Ce dernier compte redynamiser l’entreprise en se basant sur son principe : « Avancer pas à pas… mais continuer d’avancer quand même ». Les détails.

Créée en 1992, la marque Préfalu (groupe HPG) se positionne comme un acteur majeur du marché des portails, clôtures et portillons en aluminium. Depuis quelque temps, la société s’attache à développer des produits outdoor, d’une durée de vie élevée et en offrant à ses clients des démarches de personnalisation quasi-illimitées.

Olivier Briat, âgé de 51 ans et père de 2 enfants, commence sa carrière en 1993 chez Otis Elevator Company, au sein de l’agence toulousaine. En 2016, il intègre la société Hormann Centre-Est en tant que Directeur régional et devient en 2019, le directeur des opérations Hormann France industrie et service. En mai 2020, la société Prefalu le nomme Directeur Général.

« Je suis heureux d’avoir rejoint la société Préfalu en mai dernier. C’est une entreprise à taille humaine, ce qui lui permet une forte agilité. Par exemple, Préfalu imagine, conçoit, fabrique et commercialise avec une seule entité. En même temps, Prefalu bénéficie de la force de frappe du Groupe HPG, puissant acteur français de la menuiserie. »

Des résultats prometteurs

Apprécié pour ses qualités humaines et managériales, Olivier Briat a à cœur de placer la bienveillance et l’écoute au centre de ses relations. Depuis qu’il est arrivé, le chiffre d'affaires de l’entreprise a augmenté d’au moins 30%. Un succès qu’il doit à sa manière de déployer la dynamique de Prefalu et à la faire grandir.

Pour 2021, ses principaux objectifs sont « travailler l’offre de produits et de services pour concevoir un nouveau programme d’innovations, d’intégrer un bureau d’études à la structure et de renforcer la notoriété de Préfalu, afin de poursuivre son développement. »

Marie Gérald

Photo de Une : ©Prefalu.