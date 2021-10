Deux nouvelles nominations à la Capeb Auvergne-Rhône-Alpes

Ce jeudi 21 octobre, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb) Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé deux nouvelles nominations. Ainsi, Dominique Guiseppin est réélu pour la troisième et dernière fois président, tandis que Jean-Luc Guiral, succède à Hervé Terrasse à la fonction de secrétaire général.

Ce mois d’octobre est placé sous le signe des élections chez la Capeb Auvergne-Rhône-Alpes, où deux nouvelles nominations ont été révélées ce jeudi.

Dominique Guiseppin entame son dernier mandat



C’est à l’unanimité que le conseil d’administration de la Capeb Auvergne-Rhône-Alpes a réelu, vendredi 1er octobre, Dominique Guiseppin. Pour le chef d’une entreprise artisanale de peinture à Le Pont de Beauvoisin (Savoie), il s’agit de son troisième et dernier mandat à cette fonction, comme l’exigent les statuts de la Capeb.

Un joli point d’orgue à son parcours au sein du syndicat, dont il se considère « fervent ambassadeur » du slogan « Plus forts, ensemble ». Son dernier mandat sera consacré à la préparation de sa succession et l’accompagnement du nouveau sécrétaire général de la structure régionale.

Jean-Luc Guiral, nouveau secrétaire général de la Capeb Auvergne-Rhône-Alpes



Qui aurait cru que Jean-Luc Guiral atterrirait dans le bâtiment, après quinze premières années de carrière dans le secteur culturel et de la recherche en sciences-humaines ?

Pourtant, ces débuts ont amené l’interessé à travailler auprès de structures culturelles locales, régionales et nationales (DRAC, centre d’art, université, BnF éditions…) Son expérience des collectivités l’a rendu capable de travailler chez le Moniteur, groupe de presse consacré au secteur et à celui de la construction.

Il en assura notamment le développement et la promotion des activités événementielles et des marques médias, notamment avec le salon des Maires et des Collectivités Locales tout comme le salon de l’immobilier tertiaire. Il a aussi contribué à pérenniser et renforcer les relations partenariales avec de nombreuses institutions politiques, économiques et professionnelles.

Aujourd’hui âgé de 53 ans, le nouveau secrétaire général de la Capeb Auvergne-Rhône-Alpes aura pour missions « de renforcer la dynamique de cohésion du territoire régional en lien étroit avec les structures départementales, qu’il doit soutenir et accompagner dans des projets innovants et structurants pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain de l’ensemble des artisans du bâtiment. Mais également de mieux faire connaitre et défendre les valeurs de la Capeb auprès de l’ensemble des acteurs de l’écosystème régional en lien avec le secteur du bâtiment », détaille la Capeb régional dans un communiqué.



Virginie Kroun

Photo de Une : Capeb Auvergne-Rhône-Alpes