Florence Boutmy, nouvelle DG Matériaux Nord de Cemex France

Jeudi 18 novembre, Cemex, entreprise mondiale de matériaux de construction, annonçait la nomination, depuis début novembre, de Florence Boutmy au poste de directrice générale Matériaux Nord. Ainsi, elle laisse son ancien poste de directrice générale Matériaux Nord de Cemex France à Samuel Béchu pour remplacer à ce nouveau titre Alain Plantier.

Depuis début novembre, Florence Boutmy est directrice générale Matériaux Nord de Cemex France. Elle remplace ainsi Alain Plantier, qui partira à la retraite en janvier 2022, après plus 27 ans de carrière au sein du groupe mondial de matériaux de construction. L’homme restera toutefois président de l'Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) jusqu'au terme de son mandat, fin 2023.

Après avoir été diplômée de l’EDHEC en 1991, Florence Boutmy occupe différents postes au sein de Fret SNCF. D’abord adjointe de l’agence Agriculture, elle devient responsable de deux marchés : Gaz de Pétrole Liquéfiés puis du Secteur Bois-Papiers. Ce n’est qu’à partir de 2002 qu’elle dirige l’agence BTP de l’entreprise ferroviaire.

Forte de son expérience dans les matériaux de construction, elle rejoint Cemex France en 2007. Au sein de la filiale française du groupe, elle est à la tête de plusieurs directions : de la logistique granulats, de l’agence Nord Pas-de-Calais, de la Performance bétons prêts à l'emploi, de la Performance commerciale, marketing et digitale pour les activités bétons et granulats… Et ce avant d’être désignée en 2019 directrice Matériaux Île-de-France de Cemex.

Désormais directrice générale Matériaux Nord de Cemex France, elle laisse son précédent poste entre les mains de Samuel Béchu, ancien directeur produits et qualité Matériaux Nord de Cemex.

