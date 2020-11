Les remontées d’humidité continuent en 2003 d’être un fléau, surtout dans l’habitat ancien. La société Murprotec apporte aujourd’hui une solution originale sur laquelle elle s’engage, sans état d’âme, dans une garantie d’efficacité de…30 ans.

On pourrait s’en étonner, pourtant, à l’heure où la technologie et la maîtrise ont atteint des sommets dans la construction, les remontés capillaires murales continuent d’être un véritable fléau. Alors que les négociants en produit et matériaux offrent aujourd’hui des produits tous aussi miraculeux les uns que les autres pour venir à bout de ces intempestives remontées d’humidité, personne n’ose généralement s’engager à long terme dans l’efficacité d’une solution. En fait, presque personne, car une jeune société, Murprotec propose aujourd’hui une intervention associée à une garantie de 30 ans. Pour lutter contre le phénomène ascensionnel de l’eau dans les murs, Murprotec crée une barrière de micro émulsions de siloxanes et de résines de silicone. Cette barrière hydrofuge, injectée à la base des murs, agit comme un réactif. Les Alkyl-alcoxy-silanes et siloxanes, une fois dilués à l’eau, se transforment en polysiloxanes actifs hydrofugés à l’action hydrophobes.



Efficacité garantie

En termes plus clairs, les produits sous l’action de l’eau se durcissent à l’intérieur des matériaux poreux, lesquels deviennent infranchissables. Murprotec garantit l’efficacité de ses produits et de sa technique dans les maçonneries les plus épaisses, celles qui présentent les capillarités les plus fines. Une solution qui semble, au plan des produits comme sur celui de leur mise en œuvre, simple et classique mais dont les créateurs n’hésitent pas à se porter garants de l’efficacité, le temps d’une génération. Un engagement qui mérite d’être remarqué pour un problème dont la solution va peut-être enfin voir le jour.

Murprotec, un procédé contre les remontées capillaire élaboré par Murprotec 0321502829 et www.murprotec.com

