Schneider Electric, filiale de Télemécanique, présente un système de signalisation lumineux qui, grâce à 6 coloris mixables, permet l’utilisation d’un véritable alphabet d’alarme.

Les signaux sonores et lumineux constituent aujourd’hui le langage universel de tout ce qui présente un risque ou une anomalie. Que ce soit dans l’industrie, le monde hospitalier, ou même dans le tertiaire. Il suffit que les lampes clignotent ou que les alarmes retentissent pour que chacun prêtre toute son attention à son environnement. Schneider Electric propose donc XVP, un système de signalisation lumineux et/ou sonore simple, clair et facile à installer, sur les installations de toutes tailles et de toutes natures, qu’elles soient fixes ou mobiles. XVP est formé de modules 6 couleurs utilisables seuls ou mixés entre eux afin de former des colonnes allant jusqu’à 5 modules.

Ces petits modules cylindriques fonctionnent en mode permanent ou clignotant à l’aide de leds ou de lampes incandescentes de 7w. En mode sonore, ils sont réglables de 55 à 85 dB et peuvent également être branchés de manière continue ou intermittente. La connexion électrique entre les modules se fait par emboîtement et par verrouillage à l’aide d’une bague de serrage intégrée. Ces modules de 5 cm de diamètre peuvent bénéficier d’un pied ou d’un support mural. Au plan de l’autonomie d’alimentation, ils fonctionnent aussi bien sur des batteries de 12, 24, 48, 120V ou sur le secteur à 230V. Ils peuvent se poser aisément sur des installations fixes comme des véhicules de manutention interne et servir d’alarme ou de signal sur un poste quand une tache ou une fonction s’arrête ou démarre.

Modules de signalisation XVP de Schneider électric www.schneider.electric.fr

