Avec Amarine®, NOVOFERM crée une porte de garage au design totalement inédit (modèle déposé). La ligne pure et les volumes harmonieux d'Amarine® captent la lumière du jour qui, grâce au bandeau translucide, éclaire naturellement l'intérieur du garage. Elle offre, dans un budget raisonnable, tous les avantages de la porte sectionnelle : sécurité, gain d'espace et de confort et ne nécessite aucun entretien. Elle est conçue pour satisfaire toutes les exigences de l'utilisateur, de l'installateur et du distributeur.

Amarine®: un design innovant NOVOFERM a fait appel à une agence Nantaise, Parts de Rêve, spécialisée dans le design produits, pour créer une porte de garage sectionnelle avec des performances techniques inédites sur le marché . Amarine®, en PVC extrudé, conjugue performances techniques et esthétiques : le profil galbé de ces panneaux PVC contribue à l'originalité de son design et garantit également une meilleure résistance de la porte dans son ensemble. Les charnières entre panneaux sont intégrées à ce profil innovant , ainsi elles sont invisibles pour l'utilisateur. Encore un atout esthétique ! Des équipements de sécurité et de confort innovants La conception des portes sectionnelles Amarine®répond au souci de sécurité maximale pour les usagers en privilégiant l'isolation, l'étanchéité et la robustesse : L'isolation est assurée par lames d'air grâce aux panneaux profilés de 40 mm d 'épaisseur (1W/m-K).

L'étanchéité est renforcée par des joints en périphérie et un joint bas double lèvre. Le garage reste ainsi parfaitement isolé du froid et des infiltrations d'air. Amarine® offre de plus, des équipements innovants : un mécanisme totalement inscrit dans l'huisserie et non apparent (système d'équilibrage) : Plus de risque de se blesser ni de s'accrocher avec le câble.

un profil vraiment anti pince-doigts : Impossible de se pincer les doigts entre les panneaux de la porte, de l'intérieur comme de l'extérieur.

un système " parachute " qui bloque la porte dans sa position en cas de rupture du ressort ou du câble.

une garantie contre les tentatives d'effraction grâce à un verrouillage 1 point à pène rotatif. Ce verrouillage vient renforcer la sécurité déjà offerte par la rigidité et l'épaisseur du panneau. Amarine®: de nombreux avantages pour le professionnel Amarine®est une porte monobloc, c'est à dire totalement prémontée sur son huisserie laquée blanc (RAL9016). Son temps de pose est ainsi réduit (clos assuré en 30 minutes) d'autant plus que son système d'équilibrage est pré-réglé en usine. Amarine® est livrée sur le chantier en un seul colis avec sangles de manutention fixées à l'huisserie pour faciliter le transport. De plus, un film pelable garantit sa protection pendant toute la durée du chantier. Amarine® : deux solutions pour la motorisation Le Système NOVOPORTE : est une motorisation qui est directement intégrée à la porte en usine. Ainsi Novoporte offre à l'utilisateur un grand confort immédiatement et permet à l'installateur de gagner du temps dans la pose.

Les motorisations NOVOMATIC 440, 470 ET 553, Amarine® peut-être équipée ultérieurement d'une motorisation grâce à la gamme NOVOMATIC

de NOVOFERM, à installer au plafond. Les systèmes Novoporte et Novomatic intègrent toutes les fonctions de sécurité : double verrouillage (mécanique et électronique), détection d'obstacles à l'ouverture et à la fermeture, etc. En cas de panne de courant, un fonctionnement manuel de la porte est possible. Amarine® répond aux normes européennes relatives à la sécurité des utilisateurs. Commercialisation : Novembre 2004.

En vente chez les négociants en matériaux et chez les installateurs.

Redacteur