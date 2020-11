Le Sault Area Hospital et le cabinet d’architectes Ellis Pastore Oswim (EPO) ont fait appel à Autodesk pour rénover et réunir deux hôpitaux en un seul site ultramoderne. Sur 55 740 m2 comprenant 300 lits, avec des installations spécialisées, le nouvel hôpital accueillera les malades du Nord de l’Ontario. Le logiciel facilite la gestion des données de conception entre plus de 30 services, réduisant de moitié les frais d’impression, de tracé et de courrier.

Sa réalisation a nécessité la mise en place de services de collaboration couvrant tout le processus de conception. EPO, spécialisé dans la conception de bâtiments complexes, a choisi le service de gestion de projet Autodesk Buzzsaw pour créer, gérer et partager en ligne les données de conception entre la trentaine de services hospitaliers impliqués dans le développement des nouveaux locaux.

Un outil de collaboration intégré

EPO et le Sault Area Hospital ont optimisé l'efficacité du processus de conception et de construction grâce à l'intégration d'Autodesk Buzzsaw avec Autodesk Architectural Desktop, logiciel de conception architecturale utilisé par EPO. Peu après le début du projet, le cabinet a constaté le besoin de partager d'énormes quantités d'informations sur toute la durée du projet.

"La gestion de projets aussi complexes et de grande envergure que le Sault Hospital doit s'appuyer sur une collaboration efficace", déclare Don Fillmore, chef de projet chez EPO. "Autodesk Buzzsaw a renforcé l'efficacité de notre travail avec l'hôpital et ses nombreux spécialistes, leur offrant également une grande visibilité et un large contrôle."

EPO estime à plus de 150 000 dollars les coûts de fourniture des plans détaillés d'évolution du projet aux différentes équipes. L'élimination du papier a engendré des économies en coûts et en délais. "Autodesk Buzzsaw a réduit au moins de moitié nos frais d'impression, de tracé et de courrier", ajoute M. Fillmore. Les fonctionnalités de gestion d'Autodesk Buzzsaw ont également réduit les coûts et délais de construction et de conception sur l'ensemble du projet.

"L'intégration d'Autodesk Buzzsaw et d'Autodesk Architectural Desktop a amélioré la visibilité et le contrôle des architectes et des professionnels de la santé, ce qui a grandement facilité leur collaboration", souligne Franco Pastore, dirigeant d'EPO. "La communication est essentielle à tout projet de construction. Sans Autodesk Buzzsaw, nous aurions passé 25 % de temps en plus à gérer les réponses de l'hôpital."

Un budget mieux respecté

Outre la nécessité de gérer quotidiennement le flux des informations, il est essentiel pour les grands projets du secteur médical de ne pas dépasser leur budget. Même s'il est difficile d'estimer l'augmentation des coûts en cours de construction, une conception plus rapide, avec moins d'erreurs dans sa documentation, doit limiter ce risque de dérapage. L'approbation des concepts a également été accélérée par Autodesk Architectural Desktop. En effet, chaque département du Sault Area Hospital avait la possibilité de contrôler la conception des futurs locaux et d'y accéder grâce à des vues en trois dimensions.