Apple® a levé le voile sur l'iBook® G4, le plus rapide et le plus abordable jamais conçu à l'attention des marchés architecture, grand public et éducation, intégrant sur toute la gamme la fonctionnalité réseau sans fil, grâce à une carte AirPort® Extreme à 54 Mbps. La gamme iBook est équipée de processeurs PowerPC G4 cadencés jusqu'à 1,33 GHz et peut bénéficier du SuperDrive à chargement latéral pour la gravure de DVD ; tous les modèles sont fournis avec iLife® '04, la suite logicielle révolutionnaire d'Apple qui vous permet de gérer votre musique et vos photos numériques, réaliser des films et composer de la musique, ainsi que créer des DVD de qualité professionnelle.

"Conçu pour emporter son univers numérique en déplacement, iBook G4 a connu un succès incroyable auprès du grand public et des étudiants," confie David Moody, vice-président de la division Worldwide Mac Product Marketing d'Apple. "Avec des prix qui commencent à 1079 € TTC seulement, ainsi que l'intégration de la connectivité réseau sans fil AirPort Extreme et de processeurs PowerPC G4 plus rapides, les nouveaux iBook représentent une excellente affaire pour tout étudiant, utilisateur personnel ou petit entrepreneur."

Arborant un boîtier élégant et robuste en plastique polycarbonate, les nouveaux iBook 12" et 14" offrent des performances accrues grâce à leur processeur PowerPC G4 à 1,2 ou 1,33 GHz. Avec une autonomie de fonctionnement allant jusqu'à 6 heures en déplacement ou en classe.

Doté de capacités graphiques du plus haut niveau, chaque iBook G4 embarque un processeur ATI Mobility Radeon 9200 avec 32 Mo de mémoire DDR dédiée et prise en charge de l'AGP 4X pour pouvoir aussi bien jouer que regarder des DVD, ainsi qu'une sortie vidéo VGA pour faciliter la recopie vidéo sur des systèmes de projection et moniteurs externes. Le nouvel iBook G4 est également équipé soit d'un SuperDrive à chargement latéral pour graver DVD et CD, soit d'un lecteur Combo permettant de graver et lire des CD ou regarder des DVD.

Chaque nouvel iBook G4 est aussi fourni avec iLife® '04, la suite maintes fois primée d'applications numériques d'Apple. Celle-ci regroupe iTunes® pour la gestion de la musique numérique, iPhoto® pour l'organisation et le partage des photos numériques, iMovie® pour la réalisation de films numériques, iDVD® pour la création et la gravure de DVD dignes d'Hollywood, et enfin GarageBand, l'application musicale révolutionnaire qui transforme tout Mac® en instrument de musique et studio d'enregistrement de qualité professionnelle. iBook G4 est accompagné également de toute une collection de logiciels de productivité et de loisirs, parmi lesquels figurent AppleWorks®, Mac OS® X Mail, Quicken 2005 for Mac, WorldBook Encyclopedia 2004 Edition, Marble Blast Gold et Nanosaur 2.

Des options à la demande pour le nouvel iBook G4 sont disponibles : une augmentation de la mémoire jusqu'à 1.25 Go, un disque dur de 60 Go ou 80 Go UltraATA/100, un module Bluetooth interne, une borne AirPort Extreme ou AirPort Express et l'AppleCare Protection Plan.