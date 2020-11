Armstrong crée l’événement dans l’univers des plafonds suspendus avec la mise au point d’un plafond spécial salle de classe, unique produit sur cette niche de marché à répondre à 100% aux normes acoustiques imposées par l’Education Nationale.

Le problème de l’acoustique est majeur dans une salle de classe par deux aspects : la diffusion homogène de la parole du professeur afin que tous les élèves puissent entendre du premier au dernier rang, et l’atténuation des nuisances sonores provenant des autres classes et des couloirs. Sans oublier l’assourdissement des bavardages intempestifs ! Mais paroxysme, devant ce haut niveau d’attente acoustique, la composition d’une salle de classe est par définition réalisée avec des matériaux qui réverbèrent le son : le vitrage, les cloisons en plaque de plâtre, le sol en linoléum… Seul le plafond va pouvoir répondre à des caractéristiques permettant l’absorption acoustique et l’atténuation latérale du bruit. La réponse a ce contexte particulièrement complexe s’appelle "Sabbia". Fruit de l’écoute de l’attente des utilisateurs suivi d’un développement de la R&D d’Armstrong, Sabbia est une dalle 600x600 ou 1200x600 mm qui apporte avec un seul produit une réponse complète correspondant à 100% aux normes acoustiques de l’Education Nationale. Sabbia bénéficie d’une épaisseur de 18 cm, d’une résistance à l’humidité de 95%, d’un classement au feu MO et d’une garantie de 10 ans. Avec son aspect lisse et blanc, Sabbia est non seulement très esthétique mais affiche aussi de bonnes valeurs de réflexion à la lumière ce qui contribue à des conditions de travail idéales. Armstrong préconise la pose de ce plafond sur son ossature Prélude MX, pour une très bonne tenue et stabilité des couleurs de l’ossature dans le temps. Une nouvelle fois, Armstrong a mis en pratique sa nouvelle signature "Ensemble nos idées prennent forme", et demain, si les professeurs de musique l’attendent, la gamme Education d’Armstrong se déclinera avec une dalle spécial classe de musique.

Redacteur