Le monde de la visserie va en être secoué. La nouvelle vis Assy Kombi de Würth cumule les propriétés et trouve sa place dans tous les corps d’état du bâtiment.

Les responsables de la société Würth ne trahissent pas leur réputation de découvreurs d’innovations. Leur nouvelle vis Assy Komby s’inscrit dès maintenant dans la famille des produits à succès. En effet, robuste, facile de mise en œuvre, rapide et polyvalente, la vis Assy Komby, derrière son apparente simplicité, est un véritable concentré d’ingéniosité. Fabriquée en acier zingué de qualité 10,9, (contre 4,8 pour un tire-fond standard) cette vis dispose d’une pointe à 27°, lui permettant de pénétrer dans tous les bois sans aucun pré-perçage. L’angle de 40° de ses filets et le léger enduit de glissement dont elle est recouverte réduisent considérablement le temps et les efforts de vissage. La géométrie asymétrique de son filetage lui octroie une résistance à l’arrachement et au cisaillement bien supérieure aux tire-fonds classiques ce qui, à résistance égale, autorise l’emploi de diamètres bien inférieurs à ceux habituellement utilisés. Une géométrie qui en outre, accroît largement la capacité de charge des assemblages et supprime les effets d’éclatement des matériaux. Une vis en fait très costaud mais dont la tête est néanmoins bien pleine. En effet, celle-ci accepte deux outils de vissage, soit une clé hexagonale creuse sur empreinte AW, soit une clé mâle 6 pans, une subtilité ingénieuse qui permet d’emmener en douceur la vis à fleur de bois. Lors d’un vissage à tête apparente, l’épaulement de son cône renforcé entraîne un centrage automatique des rondelles et des pattes de fixation. La vis Assy Komby convient aussi bien aux charpentiers (charpentes, pergolas, balcons…), aux couvreurs (chevrons, poutres), aux menuisiers (équerres, escaliers, mobiliers extérieurs), aux maçons (coffrages) qu’aux plombiers, à qui elle permet une pose rapide des radiateurs, des sanitaires ou des chauffe-eau. Très polyvalente, la petite surdouée de Würth est disponible en 55 références, dans des diamètres allant de 6 à 12 mm et des longueurs de 40 à 400 mm. Elle est proposée par les 1650 commerciaux de Würth en boitage de 50 à 200 pièces suivant les références. Enfin, l’ultime détail intelligent qui signe encore la différence, chaque tête de vis est marquée d’un poinçon qui indique sa longueur. Gammes des vis Assy Komby, disponibles au sein du réseau commercial direct de Würth France tel: 03.88.64.53.00 et www.wurth.fr

