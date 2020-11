Un escalator à colimaçon, voici le produit phare du leader japonais Mitsubishi Electrics ! L’innovation est de taille car cette solution permet des réelles innovations architecturales.

Il fallait avoir l’esprit tortueux des japonais pour vouloir faire tourner un escalier mécanique. Mitsubishi Electrics l’a inventé et l’a réalisé. Imaginez un escalator au design innovant, pouvant se faufiler dans tous les volumes et répondant à toutes les normes de sécurité. La branche « Quality in Motion » de la prestigieuse firme japonaise a l’exclusivité de cette exceptionnelle trouvaille. Plusieurs modèles d’escalators à colimaçon, au design et à l’encombrement varié, constituent le catalogue de la marque.



Tous les modèles sont issus de la recherche de Mitsubishi et sont déposés. Les escaliers de Mitsubishi auraient dans leur temps fait pâlir d’envie Léonard de Vinci, le concepteur du magnifique escalier à spirale du Château de Blois. Reprenant toutefois cette architecture, les ingénieurs du constructeur japonais ont réussi une prouesse : celle d’enchevêtrer en spirale plusieurs escaliers. L’effet est saisissant et ouvre une dimension étonnante à l’ouvrage. En ces temps ou les tours reviennent en force, les escalators à colimaçon de Mitsubishi offrent des solutions techniques et esthétiques originales qui débouchent sur de multiples avantages, dont le gain d’espace n’est pas le moindre.



Le souci du respect de toutes les normes de sécurité est une priorité pour les constructeurs japonais, et la branche « Quality in motion » de Mitsubishi Electrics ne fait pas exception à la règle. Tout le concept se base sur un confort d’utilisation optimal : pas de secousses ni de machines bruyantes, les utilisateurs doivent avoir l’impression de flotter gracieusement jusqu’à l’étage. Malheureusement peu développés jusqu’à ce jour en Europe, les escalators à colimaçon existent au Japon depuis 1988, mais n’avaient jusque-là pas été commercialisés en France. Voici que la branche française du leader japonais y remédie enfin ! Alliant sécurité, gain d’espace, confort et esthétisme, les escaliers mécaniques en colimaçon devraient faire un tabac dans l’Hexagone, ou le manque de place reste un point majeur de tout aménagement intérieur.

Redacteur