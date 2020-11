Qui n’a jamais rêvé de faire obéir sa maison au doigt et à l’oeil en restant confortablement installé sur le bord de la piscine ? Je vous l'accorde, il faut déjà avoir une piscine! alors si ce n'est pas votre cas, imaginez-vous dans un profond canapé, verre de whisky et télécommande à la main, mais cette fois-ci, vous êtes le maître de la maison ... (et non plus de la télé !)

A quelques encablures du village d’Eygalières, sur fond d’Alpilles, de vignes, d’oliviers et de garrigue, un ancien mas, restauré avec goût, invite à la détente. Sous une apparente simplicité, entre senteurs des plantes aromatiques et chant des cigales, la résidence renferme un petit bijou de technologie domotique signé Hager. Pour offrir un confort et une sécurité optimum aux occupants de cette demeure, lors de la rénovation des lieux, Hugues Bosc, architecte, et David Tarazona, électricien et Spécialiste domotique, ont choisi d’y installer le système Tébis TS jumelé à la passerelle internet de Hager. Ainsi l’éclairage et le chauffage des 320 m2 de surface habitable, comme l’éclairage des jardins, le chauffage et les volets de la piscine et du spa, peuvent être pilotées à partir d’une simple télécommande et certaines d’entre-elles à distance, via Internet… liberté à la clef.

Jeux de lumière et confort facile au quotidien

Séjour aux clairs-obscurs reposants, terrasse doucement ombragée ou champ d’oliviers baigné par le soleil de Provence, la résidence se joue de la lumière diurne… au bon plaisir de chaque occupant. La nuit, changement de scénario. Intérieur et extérieur se découvrent au gré d’ambiances lumineuses soigneusement étudiées qui se modulent à volonté. Une unique pression sur une télécommande ou un bouton-poussoir et la magie s’opère. Les possibilités de la domotique signée Hager sont infinies, mais au quotidien, elles signifient surtout confort facile… Car qui n’a rêvé de faire obéir sa maison au doigt et à l’oeil en restant confortablement installé dans un profond canapé ou sur le bord de la piscine ?

Tébis TS répond aux besoins spécifiques de chaque utilisateur

Système d’installation électrique communicant, Tébis TS de Hager permet de piloter toutes les applications électriques de la maison. Volets qui s’ouvrent, lumières qui s’éteignent, chauffage qui se module, grâce à Tébis TS il devient possible de gérer les divers équipements de la maison, individuellement ou au travers de scenarii (ensembles des fonctionnalités déclenchées par un seul point de commande) créés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur… et véritables mise en valeur du savoir-faire des professionnels.

Un cahier des charges exigeant

Pour Hugues Bosc, comme pour David Tarazona, le défi induit dans la rénovation du mas d’Eygalières était de répondre au souhait du maître des lieux qui désirait une maison confortable, entièrement modulable, pourvue d’un système électrique totalement évolutif, dont les fonctionnalités pourraient être développées à l’infini. « Je désirais une installation me procurant une liberté totale et simple d’utilisation, explique M. W. ».

A cela s’ajoutait la volonté d’une maison gérable à distance ou sur place à partir d’une seule télécommande. Le système Tébis TS répondait totalement à ces impératifs « C’est un système totalement fiable, affirme David Tarazona, un véritable plaisir à installer. Le double câblage ne pose aucun problème, bien au contraire, c’est deux fois plus rapide. Il n’est plus nécessaire de penser aux retours, il est possible de repartir d’où l’on veut et quand on veut. Derrière chaque interrupteur se cache un petit boîtier avec une adresse permettant de choisir les fonctionnalités de l’installation, pour changer celles-ci, il suffit de modifier l’adresse dans le boîtier de commande ».

Deux circuits pour un système communicant et intelligent

Fruit du savoir-faire Hager, le système communicant Tébis TS repose sur la mise en place de deux circuits séparés mais complémentaires, destinés l’un à distribuer l’énergie (circuit de puissance traditionnel en 230V), l’autre à véhiculer les informations de commande (protocole EIB). Ce dernier, réalisé à partir d’une paire téléphonique (Réseau Bus Très Basse Tension de Sécurité : TBTS), véhicule les ordres donnés par bouton-poussoir ou télécommande vers le tableau électrique qui les répercute à son tour, sous forme d’ordre, vers les récepteurs électriques.

Il est toujours possible de modifier les fonctionnalités de l’installation électrique par simple reconfiguration.

Une commande simplifiée pour toujours plus de confort

Quand la simplicité devient synonyme de luxe… aujourd’hui, d’une simple pression sur l’unique télécommande qui comporte 8 touches à 3 voies (soit 24 commandes), M. W. peut commander les écrans de cinéma de sa maison, monter ou baisser le chauffage électrique par le sol d’une des trois zones prédéfinies, déclencher la climatisation, ouvrir ou fermer les volets roulants de la piscine et du spa (grâce à une commande double pour une sécurité maximum), etc.

Egalement télécommandées, les ambiances lumineuses ont été particulièrement soignées dans toutes les pièces de la maison, mais aussi à l’extérieur grâce à des scenarii élaborés par M. W. mettant en valeur l’agencement paysager des jardins avec possibilité de les faire varier en fonction de la luminosité.

La passerelle Internet jumelée avec le système Tébis TS permet également à M. W. de commander à distance deux zones de chauffage ainsi que le chauffage de la piscine et du spa, les caméras de surveillance et l’alarme. En plus, en cas d’intrusion, le système d’alarme, transmet un signal à la passerelle Internet qui envoie immédiatement, par e-mail et sms, une alerte accompagnée des images de la maison aux personnes concernées… où qu’elles soient dans le monde.

L’installation électrique du mas se concentre dans 2 armoires Hager, complètement accessibles. Elles sont le véritable cœur domotique de la maison avec quelque 130 interrupteurs qui commandent l’ensemble des équipements.

La passerelle Internet : contrôle continu

Polyvalente, compatible avec toutes les installations électriques, la passerelle Internet jumelée avec le système d’installation électrique communicant Tébis TS, permet de piloter et surveiller à distance, via un ordinateur local ou distant, les fonctionnalités électriques et équipements de la maison (volets roulants, alarme, éclairage, chauffage etc.), régulièrement ou seulement en cas d’incident, via Internet, WAP, e-mail ou encore SMS.

Une fois la passerelle jumelée au tableau électrique et ses périphériques installés (jusqu’à 32), il suffit de se connecter au portail de service www.domoport.com (sans logiciel supplémentaire) pour entrer en communication avec sa maison via l’installation électrique, visualiser son état, la commander, signaler des alarmes techniques ou encore assurer la télésurveillance des bâtiments. Elle peut piloter deux caméras Pal qui transmettront les images automatiquement par e-mail suite à un événement ou quotidiennement à une heure programmée ; sécurité toujours, la fonction archivage conserve quant à elle la visualisation des dernières prises effectuées. Enfin, une fonction historique assure le suivi et l’archivage de tous les événements (températures ou niveau de remplissage des cuves, par exemple).

Une fonction de programmation annuelle intégrée à la passerelle Internet TH009 autorise la gestion de 32 programmes différents, avec possibilité de dérogation ou de forçage, l’horloge du système se synchronisant automatiquement sur le signal de radio pilotage DCF-77 via le site domoport.

Le confort d’aujourd’hui pour les économies de demain

Si l’installation d’un système domotique représente de prime abord un surcoût par rapport à une installation traditionnelle, au quotidien elle devient source d’économies. « Cela évite par exemple l’installation d’un régulateur de chauffage, puisque cette fonctionnalité est incluse dans le système Tébis TS, explique David Tarazona… sans compter les économies d’énergie générées par une gestion optimum du chauffage ou la sécurité que procure, par exemple, la possibilité de commander à distance la fermeture de ses volets roulants ».

La souplesse et l’évolutivité du système Tébis TS induisent également des économies à moyen ou long terme puisque rajouter ou modifier des commandes se fait sans travaux… il suffit de reprogrammer l’installation. Chauffage, ambiances lumineuses, home-cinéma, si d’ores et déjà de multiples fonctionnalités sont gérées par Tébis TS, les scenarii pourraient être multipliés à l’infini… du bain chaud qui attend à la sortie du travail à la simulation de présence dans la maison en cas d’absence des propriétaires.

Idem pour la Passerelle Internet tout aussi évolutive. A l’avenir, M. W pense d’ailleurs s’en servir pour augmenter la surveillance des équipements techniques de sa résidence, notamment pour vérifier le bon fonctionnement de la pompe à eau ou des chaudières, le régulateur de la piscine, etc. « C’est un chef d’œuvre électrique », conclue-t-il. Objectif atteint au présent comme pour le futur…

Le réseau des Spécialistes domotiques Tébis TS

Véritable réseau de compétences, formés par Hager, les Spécialistes Domotique Tébis TS sont à la pointe des innovations produits. Sélectionnés pour leur savoir-faire et leur professionnalisme, ces professionnels adhérent à une Charte de confiance, réel engagement pour la qualité et assurance de solutions domotiques mettant en valeur leurs compétences et parfaitement adaptées aux besoins de l’utilisateur.