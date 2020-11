Avez-vous remarqué comme un petit rien peut pourrir une journée qui s'annonçait, au départ, parfaitement sereine ? Dans ces petits riens odieux, la fuite d'eau quand les valises sont déjà bouclées peut vite se transformer en un "Titanic" de vos vacances.

Un plombier doit pouvoir intervenir dans l’urgence lorsqu’un particulier ou un responsable de la maintenance (dans les hôtels, hôpitaux, écoles, mairies, campings,...), pris au dépourvu, fait appel à lui pour une fuite d’eau. Avec ATMOSMASTIC, les plombiers ont, dans leurs sacoches de dépannage, la solution de secour, astucieuse et fonctionnelle, pour stopper rapidement et efficacement la fuite et permettre à leurs clients de continuer leurs activités.

ATMOSMASTIC est idéal pour réparer et colmater en un tournemain les fuites d’une conduite d’alimentation, d’une évacuation, d’une gouttière ou dues à une mauvaise étanchéité sur un raccordement de tuyaux.

À base d’epoxy, ATMOSMASTIC est proposé dans de nouveaux conditionnements de 200 g et 440 g. Pratique et de conception unique, l’emballage se présente sous une forme astucieuse de 2 cartouches plastiques, l’une contenant de la résine et l’autre, un durcisseur. Ces 2 cartouches se découpent en rondelles très facilement et se rebouchent sans souci après utilisation, lorsqu’elles sont coupées de façon nette. La conservation d’ATMOSMASTIC est excellente. Grâce au capuchon et à l’emballage étanche des cartouches plastiques, la résine et le durcisseur sont parfaitement préservés entre 2 interventions.

UNE ADHÉRENCE SUR TOUTES LES SURFACES… MÊME HUMIDES

Très simple à appliquer, ATMOSMASTIC adhère sans souci aux différents matériaux (cuivre, plomb, fer, zinc, fonte), au bois et aux plastiques (sauf le polypropylène), qu’ils soient humides ou immergés. De plus, il résiste parfaitement à l’eau, à une pression de 33 kg/cm 3 et à une température de 100° C.

La préparation d’ATMOSMATIC est simple. Il suffit de couper 2 rondelles ATMOSMASTIC (durcisseur/résine) en parts égales, puis de malaxer l’ensemble jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène de couleur uniforme et sans marbrure. ATMOSMASTIC devient une pâte malléable comme un mastic qui durcit comme l’acier. Une fois la partie à réparer nettoyée et poncée, il suffit d’appliquer fermement la pâte sur la surface endommagée, puis de la lisser avec un doigt humide. Sa formule à prise progressive laisse amplement le temps de positionner ATMOSMASTIC sur la fuite à réparer.

Il ne reste plus qu’à laisser durcir 90 mn environ pour obtenir une réparation définitive de la fuite. Pour une fuite sous pression, il faut laisser reposer le mélange 15 mn avant l’application. Une fois sec, il peut être peint, poncé voire même percé.