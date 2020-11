La société France Fermetures, acteur majeur sur le marché de la fermeture habitat et commerce, participera en 2004 à EQUIP'BAIE, et présentera sur son stand plusieurs nouveautés dans ses gammes de portes de garage, de volets roulants et de volets battants.

Leader sur le marché français de la porte de garage sectionnelle sur mesure, France Fermetures complète son offre avec MAESTRO, une nouvelle porte de garage sectionnelle sur mesure à déplacement latéral.

I- MAESTRO est destinée au particulier qui ne peut faire installer une porte sectionnelle refoulable en plafond, pour des raisons d'encombrement ou de limites dimensionnelles. Le refoulement latéral permet d'optimiser l'espace intérieur du garage, avec un faible encombrement. La nouvelle porte MAESTRO bénéficie de l'esthétique des panneaux acier ou stücco des portes de garage sectionnelles de France Fermetures, et d'un grand confort d'ouverture avec une motorisation intégrée en série.

Simplicité de pose pour l'installateur

La porte sectionnelle latérale MAESTRO sur mesure s'adapte à toutes les dimensions de baies. Les rails de guidage haut et bas en acier galvanisé s'ajustent facilement à toutes les configurations de chantier. Les réservations sont minimes aussi bien en retombée qu'en écoinçons (partie du mur comprise entre un ébrasement de baie et le mur latéral le plus proche). Afin de faciliter sa mise en place par l'installateur, le support du rail haut est scindé en 2 parties, et la courbe du rail bas à profil ouvert est réglable directement sur le chantier (conception spécifique de France Fermetures). France Fermetures propose aux installateurs deux types de pose :

o sur le mur : côté refoulement pour les écoinçons inférieurs à 1 020 mm,

o sous plafond : parallèlement au linteau pour les écoinçons supérieurs à 1 020 mm.

Robustesse et confort d'utilisation pour l'utilisateur

La porte de garage sectionnelle latérale MAESTRO est disponible en panneaux acier à cassettes ou en finition stücco avec profils anti-pince doigts articulés. Notons que le rail bas à profil ouvert autorise une évacuation rapide des graviers ou des feuilles pouvant gêner la circulation de la porte. France Fermetures propose un large choix de tabliers, de décors et de finitions. Plusieurs types de hublots permettent un éclairage naturel du garage.

La qualité des finitions, l'intégration en option d'un portillon à ouverture séquentielle, et la motorisation de série font de MAESTRO une solution simple, pratique et esthétique pour équiper un garage en neuf comme en rénovation.

II- LIBRIO pour piloter les volets roulants en toute liberté

LIBRIO de France Fermetures est une télécommande multi-canaux (8) à horloge programmable, avec des fonctionnalités actuellement inégalées sur le marché de la commande de volets roulants. La nouvelle télécommande LIBRIO permet de piloter par ondes radio l'ouverture et la fermeture de plusieurs volets individuellement ou par groupe. Simplicité de réglage pour l'installateur Grâce à l'écran d'affichage des commandes de LIBRIO, l'installateur peut facilement régler et valider la programmation des volets roulants en fonction des désirs de l'utilisateur. Il lui suffit de personnaliser chaque volet ou groupe de volets en attribuant un nom ou un numéro, avec 8 programmes différents possibles. Chacun des canaux peut réunir un volet ou un groupe de volets pour des manœuvres simultanées, à distance et sans effort. Pour simplifier sa programmation, France Fermetures a intégré à LIBRIO un mode opératoire de réglage de fin de course de volet roulant identique à celui de la Commande Radio Individuelle.

Confort et souplesse de la programmation

La fonction horloge programmable de LIBRIO permet de piloter à heures fixes les ouvertures et fermetures de tous les volets roulants de l'habitation.

III- WESTERN PVC Les volets battants persiennés version PVC

France Fermetures lancera à l'occasion d'Equip'Baie 2004 son nouveau volet battant persienné, le WESTERN PVC.

Ce volet PVC persienné possède des lames ajourées non débordantes par rapport au cadre. Les lames sont montées sur crémaillère aluminium afin d'assurer une bonne tenue du remplissage.

Le volet WESTERN PVC sera disponible en blanc et en version plaxé chêne doré, en harmonie avec le tablier des portes sectionnelles MIAMI de France Fermetures. Sans entretien, le nouveau volet WESTERN PVC présente l'aspect extérieur du bois dans sa version plaxé, avec le confort d'isolation et d'utilisation du PVC.