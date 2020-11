Quelle soit en bois, en PVC ou en aluminium, la fenêtre est un élément clé du confort et de l'esthétique de la maison. Pour cela, elle doit pouvoir s'adapter à toutes les situations ! Chez LAPEYRE la maison…la fenêtre prend de multiples visages en fonction du type d'habitation, des attentes de ses occupants, des contraintes de l'environnement. Possédant des performances techniques uniques sur le marché, disponible dans de multiples matériaux et dimensions, elle apporte isolation, sécurité, quiétude et décoration.

BRUIT, FROID, CHALEUR, SECURITE… LE DOUBLE VITRAGE A REPONSE A TOUT !

LAPEYRE la maison… propose une large gamme de doubles vitrages adaptables à la majorité de ses modèles de fenêtres :

Pour se protéger du froid

Le vitrage ITR Confort Hiver Argon est équipé d'une couche métallique ultrafine et transparente déposée à l'intérieur du double vitrage et d'un gaz isolant. Il permet un gain d'isolation de 55% par rapport à un vitrage classique.

Le vitrage ITR Confort 4 Saisons dispose d'une couche ultrafine et transparente déposée à l'intérieur du double vitrage et de gaz Argon injecté entre les deux vitres. En hiver, il possède les mêmes caractéristiques que le vitrage ITR Confort Hiver Argon. Au printemps et en automne, il arrête jusqu'à 50% de plus de chaleur solaire directe. En été, il réduit les apports solaires et permet de maintenir une température intérieure plus agréable.

Pour s'isoler du bruit

Le vitrage ITR acoustique possède une vitre d'une épaisseur plus importante permettant de réduire ainsi de moitié le niveau de bruit par rapport à un double vitrage normal.

Le vitrage acoustique renforcé, recommandé dans les zones très bruyantes, est équipé de 2 vitres de 4 mm assemblées entre elles par 2 films d'isolation acoustique. Il retarde les tentatives d'effraction, protège contre les risques de blessures par coupures et divise par 10 le niveau de bruit.

Pour renforcer sa sécurité

Le vitrage ITR sécurité – classe 2 ne provoque pas d'éclats de verre en cas de bris grâce à ses 2 vitres de 4 mm reliées entre elles par 2 films en polyvinyle Butyral.

Le vitrage sécurité renforcée – classe 5 recommandé par les compagnies d'assurances et certifié A2P, assure une protection maximale. Il dispose de 2 vitres de 4 mm reliées entre elles par 6 films en polyvinyle Butyral.

Pour assurer son intimité

Le Vitrage Antelio offre la possibilité, en journée, de voir de l'intérieur sans être vu de l'extérieur. Il réduit également les apports solaires.

Pour faciliter l'entretien

Le Vitrage SGG Bioclean permet de réduire le temps consacré au nettoyage des vitres, de profiter d'une vision plus claire par temps de pluie et de bénéficier de l'élimination plus rapide de la condensation extérieure. En effet, l'action du soleil provoque la décomposition des saletés organiques et l'eau de pluie s'étale sur le vitrage et les élimine ainsi que les poussières minérales.

Pour apporter une touche déco

Idéals pour les pièces où l'on souhaite se protéger des regards (salles de bains, toilettes…), les vitrages décoration se déclinent en 2 grandes familles :

- les contemporains avec Master Lens (des séries de points formant des carrés), Spotlyte (constellé de petites bulles) et Satinovo (un sablé uni),

- les traditionnels avec Antique Jaune (un vitrage jaune surligné de traits irréguliers), Delta (à grosses veinures), Kyoto (un granité avec motif de feuille), Vision clair, Listral et Imprime 77 (des granités aux différentes densités).

DE MULTIPLES ACCESSOIRES POUR UNE FENETRE A L'IMAGE DE SA MAISON

LAPEYRE la maison… propose une très large gamme d'accessoires avec plus d'une vingtaine de boutons et de poignées adaptables à toutes les fenêtres et portes-fenêtres, des crémones à l'ancienne et des crémones décoratives.

Par ailleurs, spécialement étudiée pour la gamme Actuelle PVC, la poignée Play permet de personnaliser la fenêtre à l'aide de pastilles de couleurs interchangeables déclinées en 8 coloris.

Enfin, LAPEYRE la maison… dispose d'une gamme de :

- 10 appuis de fenêtres au style moderne avec main courante en métal ou en bois, au style classique avec main courante en bois,

- 8 grilles de défense aux styles très variés afin de s'adapter à l'architecture de chaque maison.

L'OPTION "BICOLORATION" : COLORE A L'EXTERIEUR, SOBRE A L'INTERIEUR

Disponible pour la gamme Actuelle Alu Plus (les fenêtres aluminium de LAPEYRE la maison…), l'option "bicoloration" donne la possibilité de coordonner le côté extérieur de ses fenêtres à son environnement grâce à une palette de 4 couleurs (bleu, rouge, vert et bronze) tout en bénéficiant de la sobriété du blanc à l'intérieur.