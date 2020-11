Les générations à venir auront-elles sous les yeux des façades en tout point identiques à celles que nous créons aujourd’hui. On peut le penser grâce à l’arrivée d’une nouvelle génération de ciment autonettoyant à effet photocatalytique, le TX Millenium de Calcia.

Les chercheurs du Groupe Italcementi et de sa filiale Calcia travaillent pour l'éternité. Une démarche et une inspiration qui peuvent sembler naturelles pour un groupe originaire d'un pays qui a porté des civilisations dont les réalisations architecturales nous sont parvenues presque intactes au travers des millénaires. Le groupe Italien vient donc de lancer sur le marché une nouvelle génération de ciment destinée aux bétons autonettoyants.

Le TX Millénium, dont le nom ne cache pas l'ambition en matière de temps, est un ciment destiné aux bétons architectoniques non revêtus. Son rôle en fait un gardien actif des façades soumises aux incessantes attaques des intempéries et de la pollution urbaine. Le TX millénium est en effet élaboré sur le principe de la photocatalyse. Celui-ci repose sur l'action combinée de l'énergie lumineuse et d'un catalyseur intégré au matériau permettant de modifier ou d'accélérer certaines réactions ou processus chimiques.

Dans le cas du TX Millénium ses composantes ont une action spécifique qui, sous l'effet des U.V, accélère les réactions d'oxydation des molécules organiques polluantes lorsqu'elles entrent en contact avec la matrice cimentaire. Il s'en suit une dégradation instantanée des salissures et la conservation des teintes initiales. Un phénomène qui existe certes à l'état naturel mais dont le processus est habituellement très lent.

Le TX Millénium est particulièrement recommandé pour la préfabrication des panneaux en bi-couche. Il permet tous les traitements de surface, brut de décoffrage, lisse, poli, acidé, sablé, gommé ou même bouchardé. Dans la formulation du béton, il obéit aux mêmes règles qu'avec un ciment CEM 1 52.5 N CE NF dans ses caractéristiques rhéologiques et mécaniques.

Ses qualités autonettoyantes ont été mises à l'épreuve grandeur nature pour la première fois, en 99, lors de l'édification de l'église du jubilé à Rome. Un premier choix, à la fois symbolique et technique qui ne pouvait s'envisager sous de meilleurs auspices.

En France, il fait l'objet d'une expérimentation continue sur site où il a été intégré à la réalisation de la cité de la musique et des beaux arts de Chambéry, à Bordeaux sur les façades de l'Hôtel de police ou encore à Maisons-Laffitte dans la réalisation de l'Ilot Mermoz. Les grandes façades vont désormais se voir dotées d'un salvateur gardien, qui en silence et dans le temps va leur offrir une éternelle cure de jouvence.

TX Millénium de Calcia sur www.ciments-calcia.fr