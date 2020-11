C'est le moment. La tendance au bien-être est porteuse, le succès de la thalassothérapie est encourageant, et l'arrivée de produits premiers prix ouvre la voie. Les Français sont prêts à se faire plaisir, en s'offrant un vrai massage à domicile, à tous les âges et à tous les moments de la journée. La balnéo peut devenir un équipement de tous les jours, au même titre que le grille-pain ou le micro-ondes.

La balnéo se démocratise enfin !

Avec 27.000 baignoires balnéo vendues chaque année pour 600.000 baignoires classiques, la France est loin derrière l'Allemagne et l'Italie, et le taux d'équipement progresse lentement de 5 % par an contre 10% en Allemagne et en Grande-Bretagne. C'est sans doute une question de perception. La balnéo apparaît aux uns comme un produit élitiste et inaccessible, ou peu crédible quand elle est trop bon marché, et garde, dans l'esprit des autres, une image médicale longtemps cultivée.

Valentin : le meilleur de la balnéo au meilleur prix

Avec le rachat de l'industriel Sucal, Valentin se dote de 15 ans de savoir-faire en balnéo et affirme sa volonté : offrir plus de performances pour un prix maîtrisé grâce à son process industriel rigoureux, une démarche identique à celle entreprise avec succès sur le segment de la colonne de douche hydromassante. Aujourd'hui, Valentin change la donne sur le marché de la balnéothérapie et propose une gamme balnéo de qualité à des prix enfin accessibles.

9 modèles, toutes les formes et toutes les dimensions, tous les systèmes de massage et toutes les options qui maximisent le plaisir pour un prix qui commence à 750 euros HT! "Un petit bonheur pas cher à la maison" qui saura séduire le plus large public. La capacité de production de 12.000 pièces par an est à la mesure de la demande et permettra de livrer la distribution professionnelle.

Gamme balnéo Valentin : Elle a tout pour séduire

Après la colonne de douche hydromassante, Valentin investit dans l'univers des baignoires balnéo avec la même volonté : proposer des produits doués pour le plaisir à des prix accessibles.

Une offre simple et claire : La gamme Valentin se concentre sur l'essentiel. Elle fait le tour de la balnéo en une sélection de produits bien pensés qui couvrent tous les segments de marché.

9 modèles

Des baignoires d'angle compactes, équipées de tous les systèmes de massage disponibles, en deux versions : encastrée ou habillée d'un tablier acrylique.

Des baignoires rectangulaires aux dimensions généreuses, voire extra-larges, équipées de tous les systèmes de massage disponibles, et conçues pour être encastrées entre deux murs ou même dans le sol pour donner l'impression d'être au spa.

3 systèmes de massage

Air + Eau : le système balnéo de base pour un massage localisé efficace et sur mesure. Long Island, la baignoire balnéo des petits espaces, est le produit d'entrée de ce segment.

Air + Eau + Air : des injecteurs d'air en plus, placés en fond de baignoire pour un bain bouillonnant et un massage enveloppant intégral. Destress, la baignoire balnéo grand repos, est le produit vedette de ce segment.

Air + Eau + Air Luxe : le système de balnéo le plus avancé pour un massage professionnel. Alliance, la baignoire balnéo grand luxe, est le produit phare de ce segment.

La qualité sur toute la ligne

Les baignoires balnéo Valentin sont conçues et fabriquées en France, avec l'exigence et le professionnalisme bien connus de Valentin. Des baignoires anatomiques aux dimensions généreuses qui garantissent une immersion satisfaisante de tout le corps, et un massage complet.

Des équipements de pointe :

Hydro jets avec variateur

Injecteurs d'air de puissance modulable

Commande pneumatique ou électronique pour activer le débit

Buses orientables pour ajuster le massage au plus près

Séchage automatique ou manuel

Pompes de 650 à 1 250 W certifiées LCIE.

Des garanties

Le tout est fabriqué dans le respect des normes. Ajoutez à cela, la garantie 2 ans du système balnéo. Tout pour assurer un fonctionnement optimal et durable. On reconnaît la qualité à laquelle Valentin s'attache depuis toujours.

Plus d'information : Service Marketing - rue de Vaudricourt - BP 21 - Bourseville - 80531 Friville Cedex