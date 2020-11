Avec la dernière née des Peintures Gauthier, Textone Hydro: la nouvelle peinture PlioliteTM en phase aqueuse pour des façades efficacement protégées, ce n’est plus le fruit de votre imagination. Fidèle à son engagement pour le respect de l’environnement, Peintures Gauthier lance Textone Hydro, la déclinaison aqueuse des peintures de façade Textone. Peinture de façade mate de classe D2 à base de résine acrylique Hydro-PlioliteTM, Textone Hydro conjugue un temps de séchage hors-pluie performant, une excellente adhérence, un meilleur confort d’application comparé à une pliolite solvanté, pour un résultat mat profond garanti.

Des tests comparatifs effectués en laboratoire témoignent du temps de séchage hors-pluie performant de Textone Hydro (30 minutes). La qualité de séchage hors-pluie de Textone Hydro s’avère meilleure que celle de la peinture standard, et proche de la version solvantée.

La technologie exclusive « EBS » : une pénétration de la résine en profondeur

Grâce à sa formulation issue de la nouvelle technologie EBS (Emulsified Binding System), Textone Hydro concilie les avantages d’une peinture en phase aqueuse avec les performances d’une peinture pliolite solvantée.

Cette nouvelle technologie assure une bonne pénétration de la résine Hydro-PlioliteTM dans le support et autorise une application sans primaire, en particulier sur les fonds difficiles, poreux et pulvérulents et les anciens crépis RPE.

Des façades mieux protégées face aux agressions du temps

Résine nouvelle génération en dispersion aqueuse, l’Hydro-PlioliteTM offre des niveaux de performances techniques et esthétiques proches des résines solvantées, grâce à un compromis optimisé entre imperméabilité et microporosité du film.

L’Hydro-PlioliteTM forme un écran protecteur face aux agressions climatiques : la cohésion du film est préservée à basse température, les expositions prolongées aux U.V. ne ternissent pas les couleurs.

L’ajout d’un fongicide algicide dans la composition de Textone Hydro constitue une protection supplémentaire contre le développement des micro-organismes.

Le confort d’application en plus par rapport à une pliolite solvantée

La nouvelle résine acrylique en dispersion aqueuse marque sa différence : à l’application, les projections de peinture sont réduites de manière significative, l’odeur est faible, aucune vapeur d’alcali ne se dégage, et un simple nettoyage des outils à l’eau suffit.

Textone Hydro se distingue également par sa rapidité d’application pour une gestion optimisée des chantiers, aussi facile sur les fonds lisses (avec rouleau polyamide texturé 20 mm) que rugueux (avec rouleau lainé méché). A cette facilité de pose s’ajoute la possibilité d’appliquer deux couches de peinture dans la même journée (temps de recouvrement de 6 h.).