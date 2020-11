La balnéothérapie professionnelle fait son entrée dans les foyers. Allia International lance, avec Sublimo, une toute nouvelle façon de vivre dans sa salle de bain…

Sublimo, le nouveau système de balnéothérapie personnelle lancé par Allia international, risque de faire quelques victimes. Entendez par victimes le fait que ce système offre tant de perfectionnements que nombre de ses utilisateurs ne voudront plus sortir de leur baignoire. Cet ensemble est en effet composé d’hydrojets latéraux, plantaires et dorsaux (Sublimo eau), orientables et réglables, le tout ajoutés d’injecteurs enrichis en oxygène (Sublimo mixte). L’ensemble se pilote par commande à infra rouge et clavier intégré. Un clavier qui propose également onze types de massages différents dont les réglages d’intensité portent aussi bien sur la projection d’eau que d’air. Ce système est proposé par Allia International sur 18 baignoires différentes, rondes, ovales, rectangulaires ou encore octogonales ou en angles. Côté couleur, outre que chaque ensemble est agrémenté de deux spots de huit couleurs qui rendent le bain complètement psychédélique, les baignoires peuvent être choisies dans une gamme de 10 coloris au choix. L’entretien est aléatoire car Sublimo est doté d’un système de nettoyage. L’ensemble consomme certes un peu d’énergie (pompe de 1150W) mais offre à demeure des impressions contre lesquelles le kiné du quartier ne peut pas rivaliser.



Système Sublimo de Allia International chez les installateurs spécialisés.

Redacteur