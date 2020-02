En décernant la Pyramide d’or à Dynalog pour « Suite Mobile », son logiciel capable de suivre les chantiers en temps réel, Batimat place les nouvelles technologies en 1e ligne de l’innovation du BTP.

Recevoir à distance et instantanément toutes les informations provenant d’un chantier, était un rêve qui relevait il y peu de la science-fiction. Ce n’est plus le cas. La société Dynalog vient en effet de remporter au salon Batimat le premier prix des trophées de l’innovation grâce à un logiciel permettant de transmettre en temps réel à l’entreprise, toutes les données en provenance des chantiers. Ce logiciel baptisé « Suite Mobile Bâtiment » s’intègre sur tous les PDA sous Pocket Windows. Il permet de saisir et de classer sur site, toutes les informations et de les transmettre, à partir d’un simple téléphone portable. Une manipulation simple ou pourtant ce cache le mariage délicat et surtout réussi de 3 technologies : Internet, informatique et téléphonie mobile. Ce programme, aussi singulier que performant, permet un gain de temps considérable et autorise une gestion beaucoup plus fine des chantiers. Un service dont le coût reste en plus attractif puisque le pack « Suite Mobile Bâtiment » sera proposé dès le mois de novembre au prix de 950 euros. Un prix relativement faible au regard des services offerts. L’entreprise Dynalog n’en est pas à son coup d’essai. Elle possède déjà une solide gamme de produits informatiques spécialisés dans la gestion des données propres au BTP. Le trophée dont le jury de Batimat vient de gratifier l’entreprise consacre donc le travail d’une entreprise particulièrement innovante et la présence désormais incontournable dans le BTP des nouvelles technologies de l’information et de la communication. « Suite Mobile » est distribué au sein du réseau de concessionnaires et de centres Dynalog DYNALOG, Technopole Innopolis - BP 401 Toulouse 31314 Labege Cedex Tél. : +33 (0)5 61 00 70 80 - Fax : +33 (0)5 61 39 07 et. www.dynalog.fr

