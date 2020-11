Lancé lors du salon Batimat 2003, BATIPLUM® est un isolant breveté pour le bâtiment, présenté sous forme d'une nappe de plumes et de duvets de canards, conditionnée en rouleaux. Déclinée en deux catégories, BATIPLUM® mur et BATIPLUM® toiture, cette nappe présente de nombreux avantages, par sa composition unique, qui allie " technique " et " naturel ". BATIPLUM® est un isolant naturel et recyclable qui répond aux exigences de la démarche HQE.

Avec BATIPLUM®, la société NAP'TURAL témoigne de son engagement sanitaire et environnemental dans la fabrication de matériaux de construction jusqu'à leur élimination.

I - Avec l'avis technique CSTB (délivré le 24/06/04), BATIPLUM® satisfait aux exigences réglementaires françaises au niveau technique.

Pour le consommateur final, cet avis technique offre les avantages suivants : - L'accès à la garantie décennale constructeur - L'accès au label Vivrelec - La garantie des performances thermiques et hygrométriques - La garantie des caractéristiques techniques - L'accès à la prise en charge des assurances. Le CSTB soutient les industriels qui offrent au marché des produits respectueux des exigences sanitaires et environnementales dans l'habitat.

II - BATIPLUM® s'inscrit dans une démarche de progrès en répondant aux exigences environnementales, d'hygiène et de santé et offre désormais une alternance naturelle et efficace aux matériaux traditionnels. BATIPLUM® est sain et naturel, non irritant et non toxique pour le poseur comme pour le résidant. Il est respectueux de la personne et de son environnement.

Pour le résidant, il offre une source de bien-être et de confort au cœur de l'habitat La notion de confort intérieur est liée au taux d'humidité de l'air ambiant et à l'isolation acoustique. La plume de canard apporte un effet respirant au bâtiment, une sensation de confort à la fois thermique et acoustique. Elle a un fort pouvoir d'hygrothermie puisqu'elle peut absorber jusqu'à 70 % de son poids en eau tout en conservant ses caractéristiques d'isolation. De ce fait, la plume régule l'humidité en absorbant l'excès par temps humide pour le restituer progressivement par temps sec.

Plus de confort l'hiver : avec des conditions climatiques extérieures de 3° C, l'isolant BATIPLUM® garantit 3° C supplémentaire de confort et 10 % de moins d'humidité qu'un isolant classique. L'économie d'énergie réalisée avec BATIPLUM® est de 18 %.

Plus de confort l'été : en période de forte chaleur, l'isolant Batiplum permet de gagner jusqu'à 9° C de fraîcheur. Lors de la canicule 2003, il a permis d'éviter d'utiliser des systèmes de climatisation.

Plus de confort d'ambiance : BATIPLUM® améliore la qualité de vie en offrant une isolation acoustique exceptionnelle. Il absorbe les bruits aériens, diminue les bruits urbains et isole d'une pièce à l'autre et entre deux logements. (Affaiblissement acoustique = 56 dB à 1000Hz pour 40 mm de Batiplum mur entre deux plaques de BA 13 : essai CSTB n°AC03-070).

Pour le poseur, il offre de nombreux avantages C'est un matériau facile à couper à l'aide de cutter ou de ciseaux tapissier et à poser. BATIPLUM® n'irrite pas la peau et se pose donc sans protection particulière (ni gants, ni masque, ni protection corporelle). L'isolant se positionne sur les parois ou sous les toitures, par simple imbrication entre les espaces prévus pour l'isolation (murs). Il est adapté à tous les chantiers, aussi bien en neuf qu'en rénovation.

BATIPLUM®, un produit respectueux de l'environnement Cet isolant est recyclable, c'est-à-dire qu'il peut être réintroduit à la chaîne de production. Il consomme très peu d'énergie grise pour sa production. Ce matériau répond à ce titre parfaitement aux spécificités de la démarche HQE (Haute Qualité Environnement).

III - La fabrication de l'isolant BATIPLUM® est issue de la valorisation des plumes de canards (canards de Barbarie, de Pékin et le Mulard) de la filière agro-alimentaire. Les plumes collectées auprès des abattoirs français sont traitées dans les 24 heures pour obtenir des plumes lavées de bonne qualité. Ces plumes sont déversées dans des bassins afin d'effectuer un premier " pré-lavage " écologique (sans détergent) visant à retirer les graisses et autres impuretés. Puis, elles sont lavées et traitées pour être parfaitement sécurisées.

IV - La plume comme telle n'est pas facteur d'allergies. Les allergies n'apparaissent qu'au contact des déjections d'acariens pouvant proliférer dans un milieu n'ayant pas fait l'objet d'un traitement approprié. L'isolant BATIPLUM® utilise la plume lavée et soigneusement dépoussiérée. Lors du processus de fabrication, l'isolant passe dans un four à plus de 150°C, pour ensuite être ensaché. Tout ce process garantit l'absence de particules organiques qui peuvent provoquer des allergies.

V - BATIPLUM® est composé de 70 % de plumes de canard. Ces plumes de canard sont lavées de la même manière que le duvet et la plume destinés aux articles de literie qui ont le label Oeko-Tex standard 100 (gage de qualité dans le monde du textile qui assure l'absence de substances non désirées au cœur de la fibre et la sécurité d'un matériau en contact de la peau), 20 % de fibres textiles thermofusibles et 10 % de laine hygiénisée. Une gamme ignifugée est en phase finale pour répondre à la demande dans le domaine des bâtiments publics.

De par sa structure, BATIPLUM® est un isolant global : thermique (=0,033), acoustique (cloison avec 2BA 13 et Batiplum® mur 40 mm absorption acoustique RW = 41 (-3,-1) dB), régulateur d'humidité et naturel. C'est un produit résilient (c'est-à-dire qu'il conserve son volume originel, même après compression). Enfin, il est stable dans le temps, grâce à la structure particulière de la plume et de la laine.