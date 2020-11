Quand la toupie de béton est absente, quand le complément d’une dalle pose problème, quand le chantier réclame d’urgence quelques m3 d’un béton spécial, le godet malaxeur de BR intervient.

Les créateurs de la jeune société auvergnate BR ont une expérience solide des aléas de chantier et des mille obstacles qui peuvent se poser. C’est en tout cas ce que traduisent leurs productions, à l’image de leur godet BR 500, un godet malaxeur de béton particulièrement ingénieux qui, une fois installé sur un engin de chantier, offre d’astucieuses solutions. Cet accessoire est constitué de deux godets articulés en mâchoire à l’aide de vérins hydrauliques. Cette mâchoire est équipée d’un double retors à quatorze pales munies d’embouts souples qui assurent un malaxage parfait du béton, tant pendant le transport que lorsque l’engin est à l’arrêt. Mâchoire ouverte, les godets permettent un chargement précis des sables et graviers par pelletage. L’eau, le ciment et les additifs sont introduits par une trappe supérieure lorsque cette mâchoire est fermée, sachant que celle-ci devient parfaitement étanche, grâce à des bords racleurs qui s’ajustent au mm. La vidange, quant à elle, s’effectue par des trappes à coulisse latérales ou par l’ouverture des godets. Le BR 500 est actionné par un moteur hydraulique de 500 cc à transmission par chaîne. D’un poids de 920 kg, sa pression d’utilisation est de 210 bars pour un débit de 40 litres/minutes, ce qui assure un rendement moyen de 6 m3/heure. Le BR 500 se place sur de multiples engins comme des tractopelles ou des tracteurs et ce à l’aide de judicieuses attaches d’adaptation. Le BR 500 constitue le fleuron de la gamme d’accessoires que diffuse la société BR. Des produits particulièrement bien finis, conçus pour résister aux difficiles contraintes du gros oeuvre. À titre d’exemple, les systèmes d’étanchéité des roulements des arbres de malaxage du BR 500 ont été particulièrement soignés. Ce niveau de fiabilité supérieur limite considérablement les coûts de maintenance. D’autres innovations, comme celles qui permettent un chargement optimum jusqu’à épuisement des tas et la réduction du déplacement des agrégats lors du chargement prouvent le souci de perfection qui guide les constructeurs de BR. Autant de qualités qui devraient ouvrir aux produits de cette jeune entreprise, en particulier au godet malaxeur BR 500, les voies d’un vaste et légitime succès.



Godet malaxeur de béton BR 500 de la société BR, 15 place de la croix Blanche 63430 Pont du château. Tel : 04 73 83 94 17 et fax : 04 73 83 94 18.

Redacteur