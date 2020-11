Pour faire un pilastre, il faut un bloc de pierre, les outils adéquats, beaucoup d’efforts et un savoir faire qui n’est pas offert à tout le monde. On peut aussi, et c’est beaucoup plus simple, utiliser un moule et le ciment Biadéco de Biallais. Une fois démoulé votre pilastre sera aussi vrai que les vrais.

Dans l'entreprise familiale Biallais Industries installée à Thérouanne (62) on exploite depuis 50 ans la carrière familiale de Rebecques d'où sortent des blocs de parement qui aujourd'hui habillent des centaines d'immeubles. Mais l'entreprise mène aussi une politique active d'innovation dans le domaine des produits architectoniques. Elle propose ainsi des produits de construction originaux dont fait partie son nouvel et étonnant ciment, le Biadéco. Le Biadéco permet de réaliser facilement des éléments décoratifs et ornementaux en béton comme les balustres, pilastres, couvre-murs, dalles ou encore moulages décoratifs. Associé à des fibres ou des armatures traditionnelles il permet d'obtenir des réalisations d'une résistance très élevée. Il se compose de ciment et d'additif Biatec qui lui confère ses propriétés de non efflorescence ainsi qu'une grande stabilité dans le temps des couleurs.

Le Biadéco se prépare mécaniquement ou manuellement dans une auge sans aucun adjuvant supplémentaire, par addition d'eau, de sable et de granulat jusqu'à obtention d'un béton fluide et homogène. Il existe en blanc et ton pierre et, pour créer la couleur de son choix, on peut y ajouter un pigment. La finesse de ce ciment a notamment permis à l'entreprise de réaliser des moulages à partir de bas reliefs des ateliers du Louvre, avec une qualité de reproduction irréprochable.

Alors, pourquoi hésiter si demain on vous demande de restaurer le Parthénon. Un conseil toutefois, face à un tel chantier, même si l'entreprise Biallais Industries gère avec souplesse sa production, il sera tout de même plus prudent de la prévenir… Ciment pour éléments décoratifs Biadéco de Biallais Industries à Therouanne (62) Tél : 03 21 95 40 15

Redacteur