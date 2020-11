L’heure est au retour à la tradition, à la recherche de durabilité et le parquet n’en finit pas de séduire les adeptes du bois. Multiplicité de l’offre, esthétique incomparable, facilité de pose et d’entretien, capacité à supporter la rénovation… Autant d’arguments dont peuvent se prévaloir les parquets Marty, qui imposent depuis bientôt 70 ans leur qualité exceptionnelle, issue de la haute technologie et du savoir-faire artisanal.

Si bien choisir son parquet, c’est avant tout se faire plaisir en optant pour ses teintes et dimensions de prédilection, c’est aussi tenir compte des impératifs du lieu, du type de pose et des conditions d’utilisation de la pièce. Des étapes primordiales pour un résultat à la hauteur des rêves de chacun ! Envie de luminosité ou d’une atmosphère feutrée, la collection 2004/2005 des Parquets Marty - déclinée en 11 gammes, tantôt classiques, tantôt contemporaines mais toujours « tendance » - recèle mille et une options décoratives : alliance subtile d’essences et de finitions, en multilamelles, lames larges ou en dalles, les parquets Marty laissent libre cours à toutes les imaginations pour faire éclore le pouvoir inaltérable du bois…

Sur la voie du parquet, un seul guide : Parquets Marty !

Bien choisir son parquet, parmi tant d’essences de bois, de finitions, de couleurs, de types de pose, tel est l’objectif à atteindre : Marty a décidé d’informer, de guider et de conseiller pour ne jamais perdre le fil entre parquets massifs, parquets flottants contrecollés, revêtements de sol bois, à ne pas confondre avec les sols stratifiés…

Classiques ou plus contemporaines, les 11 gammes proposées par Parquets Marty offrent une source intarissable d’inspirations. Qu’il se pose dans le séjour, dans la chambre, ou pourquoi pas dans la salle de bains, le naturel et l’authenticité du parquet donne du sens aux espaces par une savante alliance d’essences, de décors et de finitions, en multilamelles, lames larges ou en dalles…

L’essence : un choix de première importance

Choisir son parquet c’est tout d’abord sélectionner un bois, une essence de laquelle émanent des tonalités diverses et d’où naîtra l’âme d’une pièce, pour créer une atmosphère en accord avec le style de décoration recherché… en prenant garde toutefois à sélectionner une essence adaptée à l’utilisation de la pièce ! Marty renferme dans son nuancier une palette oscillant entre essences « classiques » et bois sombres, plus exotiques… A découvrir pour se laisser séduire…

Les essences « classiques » : le Chêne et le Châtaignier, les valeurs sûres de l’habitat

Le Chêne, avec son grain caractéristique et son aspect naturel, est réputé pour sa dureté et sa solidité. Son caractère noble et ses veinures très présentes en font un bois mythique qui se patine et affirme toute sa beauté à mesure que s’égrainent les années…

Le Châtaignier, autrefois cultivé pour la richesse de ses fruits et surnommé « l’arbre à pains », est une essence très utilisée chez Marty, notamment pour les parquets massifs. Chaud et clair, il illumine les volumes de ses larges structures qui s’épanouissent sur le sol.

Les bois clairs : le Hêtre et l’Erable ou la fraîcheur de la blondeur nordique

Le Hêtre, une essence claire, inspire naturellement le calme et la sérénité. Sa blondeur le destine tout particulièrement aux pièces que l’on souhaite rendre plus lumineuses. Il convient parfaitement aux lieux à forte fréquentation, comme les chambres d’enfants dont le sol est souvent soumis à « rude épreuve »…

L’Erable est l’une des essences les plus dures. A la fois clair, frais et très résistant, il détient le pouvoir d’agrandir l’espace… Rayonnant, son grain fin est toutefois nettement perceptible et lui confère une remarquable présence décorative.

Les bois exotiques : le Jatoba, l’Iroko, le Merbau, le Doussié, le Teck pour s’envelopper dans des atmosphères chaleureuses…

Le Jatoba réchauffe l’atmosphère de ses tons rouge sombre profond. Flamboyant et finement veiné, ce bois venu d’Amérique du Sud se veut aussi apaisant et harmonieux par la régularité de ses motifs.

L’Iroko, tout droit rapporté d’Afrique de l’Ouest, est l’un des bois qui résiste le mieux à l’humidité. Se patinant au fil des ans, sa couleur brun jaune se pare de nuances foncées sous l’action de la lumière : idéal pour composer une ambiance feutrée…

Le Merbau, issu des forêts humides de l’Asie du Sud Est, se veut l’un des bois les plus durs au monde. Ses tonalités variant du brun orangé au rouge sombre lui confèrent une intensité surprenante. Restituant chaleur et convivialité, il fait éclore des ambiances très intimes.

Le Doussié, originaire d’Afrique, est devenu l’une des essences favorites des Européens. Bois lourd et dur, il se révèle plus apaisant que les bois sombres avec ses nuances orangé qui agrémentent le brun clair de sa couleur d’origine.

Le Teck provient de Birmanie. Il contient naturellement une oléorésine qui le rend très résistant, tant à l'humidité qu’à la stagnation d'eau… incontournable dans la salle de bains !

Esthétique et pratique, les rôles clés de la finition…

En multilamelles, en lames larges ou en dalles, les 11 gammes revisitées du nouveau catalogue Marty (Ambiance, Quorum, Domezzo, Mezzofloor, Monolam, Linéal, Massif, Extend, Xylo-Floor, Variance, Dalles) proposent une multitude de combinaisons entre essences, teintes et finitions pour que chacun trouve à coup sûr le parquet qui lui correspond, tant par le rendu esthétique que par l’aspect pratique.

Une fois l’essence sélectionnée, il reste encore à déterminer la teinte – à moins d’opter pour un fini naturel - qui viendra revêtir le parquet avant que n’intervienne la finition. Fumé, blanchi, cognac, auburn ou carbone, Marty dispose d’une large palette de coloris à retrouver dans les colonnes de son nuancier.

Qu’on lui préfère un aspect brillant ou mat, le parquet est ensuite recouvert d’une finition sublimant le caractère originel du bois et conditionnant les reflets de la lumière sur sa surface. Encore une fois, le choix d’une finition dépend de l’utilisation.

Les amateurs de parquets satinés opteront pour des finitions vernies en usine (ou parquets « vitrifiés ») : les Parquets Marty reçoivent 6 couches de vernis vitrificateur extra-dur offrant une résistance extrême.

Le vernis mat, quant à lui, conjugue la haute résistance du vernis à l’aspect naturel de l’huile.

Recommandés également pour les zones à fort trafic, les parquets huilés autorisent des réparations partielles et laissent aussi émerger leur authenticité, en révélant la nature même du bois.

Le système Woodloc de Marty, pour une pose facile, rapide et sans contrainte !

Exclusivité Marty, le système Woodloc constitue une méthode d’assemblage instantané, sans colle, divisant par deux le temps de pose. Un parquet flottant Woodloc se pose par simple encliquetage des lames, qui sont solidement maintenues et pourront être démontées ultérieurement, par exemple lors d’un déménagement. Le système Woodloc de Marty s’avère non seulement compatible avec le chauffage par le sol, mais permet également de poser le parquet, en neuf comme en rénovation, sur tous types de sols : chapes ciment, revêtement PVC, carrelages, moquettes rases ou anciens parquets...

Véritable révolution dans le domaine du parquet, le système Woodloc de Marty propose aux professionnels comme aux néophytes une pose facile et rapide permettant la mise en service immédiate des pièces. Atout gain de temps incontestable, Woodloc ne sacrifie rien à l’esthétique : d’une précision extrême, la pose des lames par encliquetage rend les raccords complètement invisibles.